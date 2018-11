Hockey ghiaccio, Euro Ice Challenge 2018: Italia sconfitta dal Kazakistan per 3-2 nella sfida per il primo posto

Giornata amara per i colori azzurri all’Euro Ice Challenge 2018, torneo di hockey su ghiaccio che ha visto la Nazionale italiana uscire sconfitta dallo scontro diretto per la prima posizione contro il Kazakistan, che ha chiuso il suo ciclo di partite con 3 vittorie in altrettanti incontri. Prima del successo sull’Italia, infatti, i kazaki si erano già imposti sui padroni di casa dell’Ungheria mercoledì (3-1) e sulla Corea del Sud ieri (5-3).

Un vero peccato se si considera la partenza forte dei nostri, avanti al minuto 09:37 con la rete, in situazione di powerplay, del giocatore dei Rittner Alex Frei su assist di Michele Marchetti. La risposta degli avversari arriva dopo appena 3′ e porta la firma, in superiorità numerica, di Dmitri Grents, il quale si ripete anche allo scadere della seconda frazione quando, imbeccato da Kirill Panyukov, trova la rete del vantaggio trafiggendo la porta difesa dagli azzurri. Al rientro dal secondo intervallo, l’Italia attacca con maggiore convinzione e pareggia i conti con il gol di Riccardo Lacedelli, servito da Lorenzo Casetti, ma, proprio quando il match sembrava destinato all’overtime, è arrivato il lampo di Madiar Ibraibekov a 5′ dalla conclusione a regalare il successo alla sua squadra.

L’avventura dell’Italia nella competizione si concluderà domani alle 16 con l’ultimo test contro gli ungheresi in cui i ragazzi di coach Clayton Beddoes si giocheranno il secondo posto.

Foto: Carola Semino