Hockey ghiaccio, Euro Ice Challenge 2018: dopo l’esordio vittorioso l’Italia affronta il Kazakistan per la vetta della classifica

Dopo il brillante esordio di mercoledì con il 5-2 rifilato alla Corea del Sud, la Nazionale italiana di hockey su ghiaccio torna in campo per il secondo impegno del girone nel corso dell’Euro Ice Hockey Challenge 2018. La compagine guidata da coach Clayton Beddoes proverà a chiudere in anticipo i conti nel proprio raggruppamento, sfidando alle ore 16.00 il Kazakistan, reduce dal successo per 3-1 sui padroni di casa dell’Ungheria.

Gli azzurri hanno dimostrato di essersi calati immediatamente in questa avventura, nonostante quattro esordienti assoluti (senza dimenticare che, per la prima volta, la fascia di capitano l’ha indossata il difensore Alex Trivellato) come Phil Pietroniro in difesa e Devin Di Diomete, Anthony Bardaro e Marco Rosa in attacco, Questi ultimi due, inoltre, hanno regalato una prestazione notevole, impreziosita da due reti per Rosa ed una di Bardaro. L’Italia, quindi, ha confermato di avere a disposizione una rosa ampia e di qualità e, nel match contro la Corea del Sud, ha messo in mostra anche un ottimo andamento in fase di powerplay con ben tre marcature in superiorità numerica.

Gli avversari di oggi, i kazaki, rappresentano lo scoglio principale per l’Italia: ogni incontro va sempre affrontato con la giusta concentrazione e cattiveria agonistica. Contro i coreani gli Azzurri sono scesi sul ghiaccio con il giusto furore e, dopo nemmeno un minuto, avevano già realizzato la prima rete e messo in chiaro la situazione. Oggi pomeriggio, alla Tüskecsarnok Arena, l’andamento dovrà essere il medesimo, per gestire nel migliore dei modi l’incontro con la nazionale guidata da Kaydarov Ramazan.

Il Kazakhstan, per quanto visto contro i magiari, ha una discreta solidità di squadra, anche se non dispone di un attacco spumeggiante. Le tre marcature realizzate da Cyril Savitsky, Valery Gurin e Andrei Yakovlev, sono state tutte ben costruite ed assistite, ma l’Italia ha ogni carta in regola per regolare un avversario che conosce bene, avendolo affrontato in diverse amichevoli nel corso degli ultimi anni. Vincere è l’obiettivo, dunque, per scappare in classifica e affrontare senza troppa pressione l’ultimo impegno di sabato contro l’Ungheria.

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Foto: Italia hockey ghiaccio Carola Semino