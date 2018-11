Hockey ghiaccio, EBEL 2019: Bolzano soffre ma vince con Linz e si porta a -2 punti dalla capolista Vienna

Dopo la splendida vittoria in casa della capolista Vienna Capitals del turno precedente, l’HCB Alto Adige Alperia non si ferma e sconfigge anche i Black Wings Linz con il punteggio di 2-1 nel 16esimo turno della EBEL – Erste Eishockey Liga 2019. Successo non semplice ma fondamentale per le Foxes che, approfittando delle sconfitte di Vienna Capitals e Red Bull Salisburgo, salgono in terza posizione di classifica a due sole lunghezze dai viennesi ed a uno dai Graz99ers che hanno sonoramente messo ko i Capitals.

Il match (seguito da 2880 spettatori al Palaonda) inizia con l’HC Alto Adige Alperia che prova subito a mettere alle corde gli austriaci, ma i Black Wings tengono duro. Al minuto 11:49 arriva il gol del vantaggio dei padroni di casa con Matti Kuparinen che supera l’estremo difensore su assist di Alexander Petan. Partita sbloccata, ma la soddisfazione dura poco, dato che il Linz pareggia dopo appena 20 secondi con la rete di Dan DaSilva. La prima frazione si chiude in parità anche se Bolzano domina nel computo dei tiri in porta (12-6) mentre in powerplay è sullo 0/2. Se il primo tempo è combattuto, per lunghi tratti il secondo esalta ancor più questo aspetto. Punteggio che non si schioda dall’1-1 con le Foxes che crescono nel finale con diverse conclusioni, ma senza esito, come le situazione di powerplay, con 0/4. Si parte per l’ultimo tempo e il forcing degli altoatesini prosegue. Linz si oppone come può, fino a capitolare al 51:09. Michael Blunden ispira, e Matthew Mackenzie rifinisce, riportando in vantaggio la squadra di coach Kai Suikkanen. I tre punti sono in ghiaccio con Bolzano che chiude la gara con 32-13 nel computo tiri in porta, ma solo con 0/6 nei powerplay.

Graz99ers-Vienna Capitals 3-0. Il big match del turno vede una sonora affermazione dei Graz99ers che, al Merkur Eisstadion di Graz, si sbarazzano della capolista in un incontro senza storia. La partita si decide nel secondo tempo, con tre gol della squadra di coach Doug Mason in appena 6 minuti. Apre le marcature, infatti, Colton Jaret Yellow Horn al 26:53 su assist di Matthew Caito. Raddoppio dopo 2:03 ad opera di Curtis Hamilton, mentre il 3-0, sempre di Yellow Horn, arriva al 32:55 e chiude ogni discorso. Per la squadra di Graz si parla di dominio assoluto, con 39 conclusioni in porta contro 17. Con questi 3 punti i Graz99era si portano ad una sola lunghezza dai viennesi che, dopo un avvio di EBEL folgorante, sembrano avere rallentato il loro andamento, dopo il poker subito da Bolzano nel turno precedente.

EC-KAC – Red Bull Salisburgo 2-1. Ancora un incontro di alto livello in questo turno, con la squadra di Klagenfurt che supera i Red Bull e si rilancia in classifica. Gli ospiti, che fino a stasera erano una delle formazioni più in forma del momento, erano passati in vantaggio al 13:53 con Peter Hochkofler, prima della risposta dei padroni di casa. Il pareggio arriva al 23:51 con Thomas Koch, mentre il gol vittoria si materializza in chiusura di match, al minuto 57:24 con Adam Comrie. In entrambi i casi l’assist ha portato la firma di Nicholas Eric Petersen.

KHL Medvescak Zagabria – EC Panaceo 5-1. Nella sfida con meno appeal della serata i croati asflatano il Panaceo con un rotondo 5-1. Dopo una prima frazione equilibrata, conclusa sul 2-1, i padroni di casa hanno cambiato marcia entro la mezzora, andando avanti sul 4-1, prima dell’ultima rete al 57:55 per il risultato finale.

Si giocheranno domani sera le ultime due partite del 16esimo turno, con l’HC Innsbruck che ospita il Fehervar, mentre lo Znojimo se la vedrà con i Dornbirn Bulldogs.

CLASSIFICA EBEL 2018/19

1 Vienna 16 +12 35 2 Graz99ers 16 +21 34 3 HCB Alperia 16 +13 33 4 RB Salisburgo 16 +24 30 5 KAC 15 +12 28 6 EH Linz 16 -7 23 7 Dornbirn Bulldogs 15 +1 19 8 AV Fehervar 15 -11 19 9 HC Innsbruck 15 -7 18 10 Zagabrica 15 -16 16 11 VSV Panaceo 16 -19 12 12 Znojmo 15 -23 12



