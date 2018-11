Hockey ghiaccio, EBEL 2018-2019: crolla Bolzano in casa del Klagenfurt, le Foxes perdono 4-1

Brutto stop per Bolzano, il terzo consecutivo, nella 22ma giornata di EBEL 2018-2019: le Foxes soccombono in casa del Klagenfurt, che scavalca proprio la squadra italiana al secondo posto in classifica, dietro solamente al Graz, con una partita ancora da giocare. Per gli austriaci continua, quindi, un momento di forma notevole che ha permesso loro di arrivare nelle primissime posizioni, mentre le Volpi perdono colpi, considerando anche le due sconfitte precedenti contro Znojmo e Innsbruck.

La partita odierna prende subito una piega complicata per Bolzano con i padroni di casa in vantaggio dopo appena 1’38” con la rete dello statunitense Mitch Wahl, imbeccato da Johannes Bischofberger, anche se il colpo più forte arriva otto minuti più tardi, quando ad andare a segno è l’austriaco Marco Richter, su assist del connazionale Patrick Harand in inferiorità numerica. Le Foxes non riescono a reagire e subiscono la forza degli avversari, in grado di chiudere il match già nel primo periodo, grazie alle altre due reti firmate dal canadese Nick Petersen, servito da Adam Comrie, e da Thomas Hundertpfund, lanciato in gol da Wahl in situazione di powerplay allo scadere. A questo punto per il Klagenfurt si tratta di ordinaria amministrazione: il secondo tempo scorre senza problemi, mentre nell’ultima frazione il finlandese Matti Kuparinen, su assist del canadese Mike Blunden in superiorità, trova il gol della bandiera ospite.

Nonostante la netta sconfitta odierna per 4-1, Bolzano non mette assolutamente a rischio la qualificazione ai playoff della competizione, la cui classifica completa potete trovare QUI.













Foto: Carola Fabrizia Semino