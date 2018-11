Hockey ghiaccio, EBEL 2018-2019: clamoroso ko interno per Bolzano che cede la vetta ai Graz99ers

La 20esima giornata della Erste Bank Eishochey Liga – EBEL 2019 regala all’HCB Alto Adige Alperia una delle sconfitte più clamorose della sua storia recente. La formazione di Bolzano, infatti, crolla al Palaonda con il punteggio di 8-5 contro l’HC TWK Innsbruck che, in avvio di secondo tempo, si trovava sotto per 0-4. Con questo ko la formazione allenata da coach Kai Suikkanen (che solitamente eccelle proprio quando c’è d difendere) cede la vetta della graduatoria generale ai Graz99ers che hanno la meglio sui Red Bull Salisburgo agli shoutout. I Vienna Capitals vincono a fatica all’overtime contro i Dornbirn Bulldogs e rimangono in scia.

IL MATCH

Il primo tempo inizia subito in discesa per i Foxes con Marco Insam che, dopo appena 46 secondi porta in vantaggio i biancorossi su assist di Alexander Petan. Dopo una fase di equilibrio, nella quale gli ospiti provano a rientrare in gara, la formazione di Kai Suikkanen cambia marcia. Tra il 18:03 e il 19:05 arrivano altre due marcature, prima con Angelo Miceli su assist di Andrew Crescenzi, quindi con Daniel Catenacci su assistenza di Michael Blunden. Il primo tempo, dunque, si chiude sul 3-0, ma Bolzano non ha la minima intenzione di accontentarsi.

Al 22:30, infatti, arriva il poker di Andrew Crescenzi su assist di Angelo Miceli, mentre al 23;59 Innsbruck si iscrive alla partita con la rete di Daniel Wachter su assist di Andrew Michael Yogan. Quando sembrava tutto facile per gli altoatesini, gli austriaci si rimettono in gara e al 25:04 vanno nuovamente a segno con lo stesso Yogan. La rabbiosa risalita di Innsbruck prosegue al 29:44 con il 3-4 di John Lammers. Nel momento più complicato Bolzano si scuote con il secondo gol di Catenacci al 32:17 portandosi sul 5-3. La girandola di gol non si ferma e al 36:50 gli austriaci vanno ancora a segno, stavolta con Michael Boivin.

Si arriva al terzo parziale ed Innsbruck raggiunge il pareggio. Al 46:11, infatti, la seconda rete di Yogan porta il punteggio sul 5-5. Tutto da rifare per i Foxes, ma l’incredibile deve ancora avvenire. Al 54:49, infatti, Andrew Clark completa la rimonta con la rete del 6-5 per gli Squali. Il crollo di Bolzano prosegue al 58:59 con il 5-7 di Nicholas Ross mentre i biancorossi provavano a giocare a porta vuota. Lo stesso Ross replica pochi istanti dopo per l’8-5 finale.

GLI ALTRI INCONTRI

Graz99ers – Red Bull Salisburgo 3-2 dopo shoutout. Il big match della domenica vede grande equilibrio a Graz. Gli ospiti passano a condurre dopo 6:43 con Bobby Raymond, ma i padroni di casa pareggiano al 22:43 con Ty Loney, quindi mettono il naso avanti al 34:24 con Daniel Oberkofler. La risposta dei salisburghesi arriva nel terzo parziale con Mario Huber che al 45:50 fissa il 2-2. Il match non si sblocca nemmeno ai supplementari, per cui sono decisivi gli shoutout. Successo i Graz99ers che conquistano 2 punti importanti in ottica primato.

Vienna Capitals – Dornbirn Bulldogs 4-3 dopo overtime. Gli ex primi delle classe cercavano di scuotersi dopo una serie di sei sconfitte ed un successo in overtime nelle ultime sette uscite (dopo un avvio da 12 vittorie di fila). L’avvio dell’incontro, tuttavia, sembra far ripiombare Vienna nell’incubo. I Bulldogs, infatti, si portano subito sul 2-0 con le reti di Michael Parks e Juuso Eemeli Pulli, ma i padroni di casa rispondono con la doppietta di Peter Schneider prima del secondo tempo. Nella seconda frazione arriva il nuovo vantaggio dei Bulldogs con Jerome Gauther Leduc al 38:46. Vienna viene sospinta ancora da Schneider che firma la tripletta per il 3-3 al 41:18. La sfida rimane blocca e si decide al supplementare. Dopo appena 47 secondi i Capitals vanno a segno ancora con Schneider per il 4-3 definitivo.

KC Znojmo – EH Linz 3-1. I cechi scattano subito con due reti nei primi 4 minuti con Marek Kalus e Ryan Kujawinski. Nel secondo tempo prosegue il forcing con il 3-0 ancor di Kujawinski al minuto 21:26. Linz risponde al 22:22 con Andreas Kristler, ma il match si chiude qui con il successo dei padroni di casa.

EC-KAC – VSV Panaceo 5-2. Vantaggio di Klagenfurt con Adam Comrie all’11:21, pareggio immediato degli ospiti con Felix Maxa al 12:51. Ancora Comrie al 24:19 riporta avanti i suoi, mentre al 28:17 Daniel Obersteiner sigla il 3-1. La formazione di Villach si porta sul 2-3 al 30:20 con Bernd Wolf, ma Andrew Kozek porta il KAC sul 4-2 al 38:14. Il terzo tempo non cambia la situazione, con Klagenfurt che in chiusura fissa il punteggio sul 5-2.

CLASSIFICA EBEL 2019

1 G99 20 +25 42 2 HCB 20 +16 41 3 VIC 20 +7 39 4 KAC 19 +16 37 5 RBS 20 +23 34 6 HCI 20 +0 29 7 EHL 20 -6 29 8 ZNO 19 -11 24 9 AVS 19 -17 23 10 DEC 20 -10 20 11 MZA 17 -20 17 12 VSV 20 -23 16

