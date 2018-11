Hockey ghiaccio, EBEL 2018-2019: Bolzano vince sul campo del Dornbirn 4-1 e mantiene la prima posizione in classifica

Continua la cavalcata inesorabile di Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2018-2019. Per le Foxes, infatti, arriva la quarta vittoria di fila, in casa del Dornbirn per 4-1, che permette loro di restare in prima posizione appaiati al Graz, uscito a fatica vincitore dal campo del Fehervar AV19 per 7-6 solo dopo l’overtime.

Bolzano passa in vantaggio dopo poco più di 16 minuti con la rete del canadese Daniel Catenacci su assist del connazionale Brett Findlay. La reazione dei padroni di casa austriaci arriva al 16′ della frazione successiva e porta la firma ancora canadese di Brodie Reid, imbeccato da Jerome Leduc, ma sono gli italiani a concludere in bellezza il periodo, prima con il gol dello statunitense Tim Campbell servito da Angelo Miceli in situazione di powerplay, poi con la marcatura allo scadere di Alex Petan. Mette in cassaforte la partita il sigillo azzurro di Luca Frigo a poco più di 5 minuti dal termine su passaggio vincente del finlandese Matti Kuparinen.

Tra le altre prime della classe continua il periodo difficile di Vienna, che se la cava di misura in casa contro il modesto Medvescak Zagreb 2-1 dopo il tempo supplementare, mentre arriva la sconfitta a sorpresa di Salisburgo, caduta tra le mura amiche per mano dell’Innsbruck (2-3). Per la classifica dell’EBEL 2018-2019 clicca QUI.













Foto: Carola Semino