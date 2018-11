Hockey ghiaccio, EBEL 2018-2019: Bolzano soffre ma vince all’overtime il big match contro i Graz99ers e scappa in classifica

Successo di capitale importanza per l’HCB Alto Adige Alperia nel 19esimo turno della EBEL – Erste Eishockey Liga 2019. Gli altoatesini, infatti, passano all’overtime in casa dei Graz99ers, con i quali condividevano la testa della classifica a quota 39 punti, nel big match del 19esimo turno. Con questo successo i Foxes passano a condurre con 41 punti, uno in più dei rivali e 4 nei confronti dei Vienna Capitals che cadono ancora, stavolta in casa del fanalino di coda VSV Panaceo, e continuano nel loro incredibile crollo. Sconfitta anche per i Red Bull Salisburgo in casa del Linz.

LA PARTITA

Bolzano, dunque, centra il quinto successo consecutivo e sale da solo in vetta alla classifica. La sfida di Graz, tuttavia, è stata quanto mai dura e combattuta. Il primo tempo, infatti, è dominato dai Graz99ers che scagliano il puck ben 15 volte verso la porta difesa da Leland Irving, che salva il risultato in almeno un paio di occasioni. Per gli austriaci, tanto attacco, ma solamente 0/2 nelle situazioni di powerplay. La seconda frazione non cambia lo scenario, con i Graz99ers che aggiungono altre 16 conclusioni verso la porta, ma non riescono a sfondare. Addirittura sul fronte powerplay il computo parla di 0/5. Bolzano stringe i denti e punta sulla sua consueta difesa. Gli altoatesini continuano ad opporsi agli attacchi degli austriaci, in un terzo tempo che si fa più serrato e rude. Non succede più nulla, fino ad arrivare ai supplementari sullo 0-0. Nell’overtime i Foxes cambiano marcia, scaricano diverse conclusioni verso la porta dei Graz99ers fino al gol vittoria. Minuto 64:03, assist di Timothy Campbell per Brett Findlay che supera il portiere avversario e regala un successo di platino alla compagine allenata da Kai Suikkanen.

I RISULTATI

Graz99ers – Hockey Bolzano 0-1 dopo overtime.

HC Innsbruck – EC KAC 1-3. Dopo un primo tempo con poche conclusioni e guizzi, sono gli ospiti a sbloccare il punteggio con la rete di Adam Comrie al 18:48. Dopo una lunga fase equilibrata, la formazione di Innsbruck si riporta in parità al 26:42 con la rete di Mario Lamoureux. Il Klagenfurt, però, continua a spingere e rimette il naso avanti al 48:04 grazie a David Joseph Fischer che porta il punteggio sul 2-1. A pochi secondi dalla fine il KAC segna la terza rete con Nicholas Petersen per il 3-1 finale.

VSV Panaceo – Vienna Capitals 2-1. I viennesi si presentano alla sfida per provare a rialzare la cresta dopo un periodo quanto mai negativo. L’avvio, tuttavia, è di segno opposto, con la formazione di Villach che segna all’11:49 con Benjamin Lanzinger. Anche la seconda frazione prosegue su questa scia, con il Panaceo che raddoppia al 23:23 con Brandon Alderson. Vienna si sveglia al 34:53 con Taylor Vause che accorcia le distanze sul 2-1, ma ormai è troppo tardi. Arriva un’altra sconfitta per gli ex primi della classe che, ormai, sono in crisi nera.

EH Linz – Red Bull Salisburgo 4-2. Il match prende il via con i padroni di casa subito in vantaggio con la segnatura di Brian Lebler al 4:54, ma i salisburghesi rispondono immediatamente e nel breve volgere di 49 secondi (tra l’11:41 e 12:30) si portano in avanti con le reti di Chris van de Velde e Peter Hochkofler. Linz, tuttavia, non demorde e prosegue a spingere, tanto da raggiungere il 2-2 al 23:11 con la rete di Michael Davies. La rimonta si compie al 25:30 con la seconda marcatura di Brian Lebler che riporta avanti i suoi. Il match vede anche il quarto gol del Linz nel finale di gara, per una sconfitta pesantissima per i Red Bulls che rallentano, e non di poco, la loro rincorsa ai piani alti della classifica.

CLASSIFICA EBEL 2018-2019

1 HCB 19 +19 41 2 G99 19 +24 40 3 VIC 19 +6 37 4 KAC 18 +13 34 5 RBS 19 +24 33 6 EHL 19 -4 29 7 HCI 19 -3 26 8 ZNO 18 -13 21 9 AVS 18 -18 20 10 DEC 18 -8 19 11 MZA 17 -20 17 12 VSV 19 -20 16

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULL’HOCKEY GHIACCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bolzano Hockey DarioZg / Shutterstock.com