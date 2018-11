Hockey ghiaccio, EBEL 2018-2019: Bolzano si fa rimontare da 3-0 e perde all’overtime contro il Fehervar, quinta sconfitta di fila per le Foxes

Ancora una battuta d’arresto, la quinta consecutiva, per Bolzano nel campionato austriaco di EBEL 2018-2019. Le Foxes cadono tra le mura amiche per mano degli ungheresi del Fehervar AV19, facendosi rimontare dal 3-0 e subendo il gol sconfitta nel 1′ del supplementare.

Gli italiani la sbloccano subito al minuto 01:05 della prima frazione con la rete del canadese Brett Findlay, lanciato dal connazionale Mike Blunden, cui segue, a metà periodo, il raddoppio firmato dallo stesso Blunden su passaggio vincente di Jordan Rowley. Le Volpi partono benissimo anche nel secondo tempo, trovando immediatamente il gol del 3-0 con Alex Petan, imbeccato dal finlandese Matti Kuparinen, mentre al 14′ Janos Hari, su assist di Timotej Sille, riaccende le speranze ospiti. La terza ed ultima frazione sembra scorrere senza patemi per la squadra nostrana, ma negli ultimi 5 minuti dell’incontro, quando il gioco sembrava fatto e la vittoria in cassaforte, ecco il crollo: prima Csanad Erdely, poi ancora Hari (a poco più di 1′ da giocare), siglano le marcature che mandano la sfida al supplementare. Bolzano, stordita, molla di colpo, cedendo agli avversari dopo appena 51”, i quali portano a casa un insperato successo grazie al sigillo di Bence Stipsicz che fissa il punteggio sul 3-4.

Nelle altre partite il Salisburgo si impone sul campo del Klagenfurt per 4-2, accorciando la classifica nelle posizioni di testa e regalando di nuovo la vetta al Graz, vittorioso sul Vienna in casa 4-2 nell’altro scontro al vertice di giornata. Bolzano, con la sconfitta odierna, viene raggiunta dai salisburghesi al quarto posto e a -6 dal primo posto, mantenendo un discreto margine di 8 punti sulla zona playout. Il prossimo appuntamento, in casa del Linz, sesto ad una lunghezza di distanza, diventa vitale per le Foxes, chiamate ad uscire da questo momento nero e consolidare l’accesso alla Fase Vincitori. Per la classifica completa di EBEL 2018-2019 clicca QUI.













Foto: Carola Fabrizia Semino