Hockey ghiaccio, Champions League 2019: il Plzen passeggia a Bolzano e ipoteca i quarti di finale

Si sapeva che all’HCB Alto Adige Alperia sarebbe servita una impresa storica nel match di andata degli ottavi di finale di Champions Hockey League 2019 contro i cechi dell’HC Plzen, e il match del Palaonda lo ha confermato. Il Plzen, infatti, passa sul ghiaccio di Bolzano con il punteggio di 6-1 e ipoteca il passaggio ai quarti di finale, con il match di ritorno che si giocherà il 20 novembre in Repubblica Ceca.

IL MATCH

In avvio di incontro la squadra di coach Kai Suikkanen inizia bene tenendo bene il campo, ma con il passare dei minuti gli ospiti prendono il sopravvento. Dopo appena 4:28 arriva il vantaggio del Plzen con Conor Allen che, su assist di Lukas Kanak e Jan Eberle, non lascia scampo a Leland Irving. Passano poco più di due giri di lancette e Miroslav Indrak dà avvio al suo show, mettendo a segno il raddoppio su assist di Petr Kodytek. Bolzano accusa il colpo, ma non sbanda e il primo terzo del match non vive altri scossoni.

Si arriva al secondo tempo e le Foxes iniziano a fare sul serio. Al minuto 22:41, infatti, Alexander Petan accorcia le distanze per Bolzano dopo un primo tocco di Matti Kuparinen, aggiustato sul secondo palo da Luca Frigo. Per Petan un gioco da ragazzi superare Dmitri Milchakov. Tornano in gara biancorossi e pubblico e il Plzen soffre. In questo momento gli altoatesini sprecano due ghiotte opportunità, tra le quali un doppio powerplay ma, inspiegabilmente, Bolzano non riesce nemmeno a rendersi pericoloso e i cechi non perdonano. Al minuto 25:08, proprio su una ripartenza, arriva il 3-1 con Miroslav Indrak su assist di Jakub Kindl e Petr Kodytek, ma gli ospiti non hanno finito il loro compito. Si arriva al 32:03 e il punteggio va sul 4-1 con la marcatura di Milan Gulas su assist di Jaroslav Kracik, mentre al 38:49 Indrak realizza la sua tripletta personale dopo un tocco di Lukas Kanak. Match in ghiaccio per il Plzen che ha già un piede nei quarti di finale.

Il terzo tempo vede le Foxes non crederci più ed i cechi gestire il risultato. Al minuto 49:22 arriva il gol che fissa il punteggio finale sul 6-1 con Petr Straka, quindi agli altoatesini saltano i nervi con tanti falli e powerplay per i rivali che, tuttavia, preferiscono non forzare e portare a casa un punteggio decisamente favorevole. In vista del ritorno in casa si può dire che l’HC Plzen sia davvero ad un passo dalla qualificazione ai quarti di finale.

Foto: hockey – bolzano vs helsinki – Carola Fabrizia Semino