Hockey ghiaccio, Alps League 2019: Val Pusteria sa solo vincere, cadono i Falcons, mentre Renon ha la meglio su Cortina

La 19esima giornata Alps League 2018-2019 vede proseguire senza intoppi il cammino dell’HC Val Pusteria che sommerge di gol l’HC Gherdeina e centra un nuovo record in fatto di risultati positivi. Brutto ko interno per i Fassa Falcons, nettamente sconfitti dal Wipptal Weihenstephan, mentre Renon si sbarazza per 7-2 del Cortina e Asiago regola Milano per 3-1.

I RISULTATI

HC Val Pusteria-HC Gherdeina 8-0. Tutto facile per i leader della classifica che raggiungono il record di risultati utili consecutivi (17) in Alps League e indirizzano il match già nel primo tempo. Reti di Teemu Virtala all’11:27, Armin Hofer all’15:43 e Raphael Andergassen al 17:58. Dopo altre due reti nella seconda frazione con Marko Virtala al 30:59 e Armin Hofer al 38:37, i Lupi continuano ad infierire sul Gherdeina anche nel terzo tempo con la tripletta di Gregor Grossgasteiger al 41:54, 49:29 e 51:56, per l’8-0 conclusivo.

Rittner Buam-SG Cortina 7-2. L’Aren Ritten festeggia il trionfo dei padroni di casa dopo una sfida combattuta solo nel primo tempo, chiuso sul 2-1. Il cambio di passo del Rittner Buam arriva in chiusura di seconda frazione dove, dal 4-2, si è passati al 7-2 finale. Nel terzo periodo le reti sono state messe a segno da Ivan Tauferer al 45:19, Simon Kostner al 47:26 e Thomas Spinell al 48:32.

HC Fassa Falcons-Wipptal Weihenstephan 1-6. I Falcons cadono pesantemente in casa contro i Broncos. Match deciso nel secondo tempo, dopo la doppietta iniziale di Matthias Mantinger al 14:11 e 21:44. Nella seconda frazione gli ospiti si portano sul 5-0 con le marcature di Paolo Bustreo al 25:54, quindi Tobias Kofler al 37:46 e Kyle Just al 49:49. Dopo la rete della bandiera di Elias Thum al 56:02, arriva il sigillo finale di Luca Felicetti al 56.02 per il 6-1 finale.

Asiago Hockey-Hockey Milano Rossoblu 3-1. Importante successo per Asiago che vince soffrendo contro l’HC Milano Rossoblù che era passato in vantaggio al 12:21 con Guillaume Doucet. Asiago risponde nel secondo tempo con Marco Rosa al 36:08, mentre il sorpasso avviene al 41:51 con Alexander Gellett. Milano resiste fino a che può, ma Asiago chiude i conti con Lorenzo Cassetti ai 58:58 per il 3-1 finale.

Negli altri incontri l’EK Eisbären è stato sconfitto dal Red Bull Hockey Juniors con il punteggio di 2-3 agli shoutout, mentre l’EC Bregenzerwald viene sconfitto nettamente in casa dell’VEU Feldkirch con il punteggio di 1-5, l’ED Kitzbühel sconfigge l’HDD Jesenice 4-3 all’overtime. Infine l’EHC Lustenau ha la meglio dell’EC KAC II con il punteggio di 4-3.

CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2018/19

1 PUS 17 +55 50 2 EHC 18 +27 38 3 VEU 19 +27 37 4 RBJ 18 +10 35 5 HKO 17 +29 33 6 ASH 15 +20 33 7 JES 17 +26 31 8 WSV 16 +19 31 9 RIT 15 +18 30 10 GHE 18 -23 24 11 EKZ 18 -18 23 12 SGC 17 -13 21 13 KEC 17 -21 20 14 ECB 19 -28 14 15 MIL 17 -26 11 16 FAS 15 -31 5 17 KA2 19 -71 2

Foto: valpusteria shutterstock