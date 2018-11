Hockey ghiaccio, Alps League 2018-2019: vincono Gherdeina contro Milano e Cortina contro Asiago, mentre cadono i Falcons

Si è andata a completare la 16esima giornata di Alps League 2019 di hockey su ghiaccio (manca solamente il match tra Renon e Wipptal Broncos, che sarà recuperato il 4 dicembre) con quattro sfide, tre delle quali hanno visto all’opera nostre rappresentanti. Vittorie importanti per Gherdeina e Cortina, mentre i Falcons Fassa cadono in casa contro l’EK Eisbären. Nell’ultimo match il Red Bull Hockey Juniors regola l’EC KAC II per 3-1.

I RISULTATI

Hockey Milano Rossoblu – HC Gherdeina 2-4

HC Fassa Falcons – EK “Die Zeller“ Eisbären 2-3

S.G. Cortina Hafro – Migross Supermercati Asiago Hockey 4-2

Red Bull Hockey Juniors – EC KAC II 3-1

LE PARTITE

Hockey Milano Rossoblu – HC Gherdeina 2-4. Quarta vittoria consecutiva per i ladini che passano anche a Milano e si portano in una comoda metà classifica. Tocca ai rossoblù, tuttavia, sbloccare il punteggio al minuto 17:38 con la rete di Guillaume Doucet su assist di Riley Brace, ma il pareggio del Gherdeina arriva dopo nemmeno due giri di lancette, al 19:33, con la marcatura di David Roupec su assistenza di Linus Lundström. Di nuovo i brianzoli avanti nel secondo tempo con la rete di Francis Verreault-Paul al minuto 32:10. Anche in questo caso, però, i gardenesi rispondono immediatamente, con il 2-2 di Gabriel Vinatzer al 33:33. Gli ospiti proseguono e chiudono la seconda frazione con il gol del 3-2. Stavolta è Michael Peter Sullmann Pilser ad andare a segno, sul secondo assist di giornata di Linus Lundström. Il terzo tempo vede Milano provare a tornare in parità, ma a 12 secondi dalla conclusione Gabriel Vinatzer segna la sua doppietta e chiude i conti sul 4-2.

HC Fassa Falcons – EK “Die Zeller“ Eisbären 2-3. Dopo un buon momento di forma, arriva una nuova sconfitta per l’HC Fassa, che si ritrova avanti nel punteggio in avvio di terzo parziale, ma l‘Eisbären rimonta proprio in extremis e rovina la serata alla squadra di Alba di Canazei. Gli austriaci sono i primi ad aprire le marcature con la rete di Louke Oakley al minuto 34:23 su assist di Petr Vela. La riscossa dei Falcons non si fa attendere, con il pareggio al 36:26 con Martin Gran assistito da Davide Schiavone, mentre al 44:14 arriva il 2-1 di Elias Thum. L’EK “Die Zeller“ Eisbären ritorna in parità al 49:39 con il 2-2 di Frederik Widen su assist di Louke Oakley. Per i Falcons la doccia fredda arriva al 56:14 con gli ospiti che vanno a vincere con la rete di Petr Vela su assist di Frederik Widen.

S.G. Cortina Hafro – Migross Supermercati Asiago Hockey 4-2. Il derby veneto se lo aggiudica Cortina con un finale in crescendo, mentre per Asiago si tratta di uno stop importante alla rincorsa verso le prime posizioni. Passano in vantaggio proprio i padroni di casa con la rete di Michele Marchetti su assist di Marco Rosa al minuto 14:15, ma il pareggio arriva dopo appena 31 secondi, con Riccardo Lacedelli su assist di Nick Bruneteau. Il match, che sembrava avere preso il via in maniera scoppiettante, si rivela invece molto combattuto e equilibrato. Cortina passa in vantaggio al 50:01 con la marcatura di Nick Bruneteau su assist di Andrea Moser, ma la risposta di Asiago si materializza dopo appena 36 secondi, con il 2-2 di Fabrizio Pace su assistenza di Anthony Bardaro. Lo spettacolo arriva nel rush finale con due gol di Cortina che portano i tre punti. Il primo arriva al 56:07 con Nicholas Trecapelli, mentre al 59:16 Riccardo Lacedelli blinda il punteggio con il 4-2 conclusivo.

Red Bull Hockey Juniors – EC KAC II 3-1. Vittoria per i padroni di casa che a Salisburgo si liberano facilmente del fanalino di coda che rimangono a bocca asciutta per il 13esimo match consecutivo. Settimo successo consecutivo sul proprio ghiaccio grazie alle reti di Bastian Eckl al minuto 29:42, raddoppio di Alexander Predal al 32:35, mentre nel finale del match il Klagenfurt prova a riaprire i conti al 58:27 con Simon Hammerle, ma il forcing viene reso vano gol del 3-1 di Samuel Witting.

CLASSIFICA ALPS LEAGUE 2019

1 PUS 14 +42 41 2 EHC 15 +24 31 3 VEU 15 +23 31 4 HKO 15 +30 30 5 RBJ 15 +10 30 6 JES 15 +24 27 7 ASH 13 +13 27 8 RIT 13 +10 24 9 WSV 13 +12 23 10 GHE 15 -11 23 11 SGC 14 -8 18 12 KEC 14 -17 18 13 EKZ 15 -21 17 14 ECB 16 -25 11 15 MIL 14 -24 8 16 FAS 12 -20 5 17 KA2 16 -62 2

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULL’HOCKEY GHIACCIO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cortina Hockey Twitter SG Cortina