Golf, PGA Tour 2019: Matt Kuchar torna al successo dopo quattro anni e conquista il Mayakoba Golf Classic

Fine settimana di grandi ritorni per il golf internazionale. Dopo la vittoria di Lee Westwood al Nedbank Golf Challange, arriva il successo di Matt Kuchar al Mayakoba Golf Classic 2018. Il quarantenne di Winter Park (Florida) è riuscito a mantenere la testa della classifica in un ultimo giro ricco di insidie dopo essere sempre stato al comando nelle prime tre giornate. Per il golfista statunitense si tratta di un successo che mancava sul PGA Tour dal 2014 (RBC Heritage) e che riscatta in parte un’annata difficile, nella quale Kuchar è stato anche escluso dalla squadra di Ryder Cup per la prima volta negli ultimi dieci anni.

Le emozioni non sono mancate nell’ultimo giro sul par 71 di El Camaleon Golf Club di Playa del Carmen (Messico). Kuchar, che partiva con quattro colpi di vantaggio sugli inseguitori questa mattina, ha chiuso in 69 rischiando però di rovinare tutto nelle ultime buche. Mentre l’australiano Danny Lee firmava un giro in 65 portandosi a -21 per il torneo in seconda posizione, l’americano commetteva due bogey consecutivi alla 14 e alla 15 ritrovandosi con un solo colpo di vantaggio. Nelle ultime tre buche Kuchar riusciva comunque a mantenere la concentrazione e a non perdere ulteriori colpi terminando con un -22 complessivo, record del percorso, e conquistando la vittoria.



In terza posizione alle spalle spalle di Lee e a -17 la coppia statunitense composta da J.J. Spaun e Richy Werenski. Più indietro, quinto a -18, l’americano Brice Garnett. Altri quattro golfisti a stelle e strisce in sesta posizione a -17: Scott Piercy (capace di recuperare ben ventotto posizioni con un giro in 62), Harold Varner III, Pat Perez e Jim Furyk. Cinque infine gli atleti al decimo posto: il canadese Adam Hadwin, l’indiano Anirban Lahiri, il coreano Whee Kim e gli statunitensi Aaron Wise (alla prima top ten come PGA’s Rookie of the Year) e Cameron Champ.













roberto.pozzi@oasport.it

Foto: Isogood_patrick / Shutterstock