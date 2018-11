Golf, ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf: tre coppie al comando dopo il primo round. Bene Pavan/Paratore

Come di consueto nel finire dell’anno solare prende il via l’ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf. La competizione a coppie è giunta alla sua 59esima edizione e sul percorso del Metropolitan Golf Club di Melbourne (Australia) vede ai nastri di partenza 28 coppie.

Al termine del primo round disputato con la formula del foursome troviamo al comando con lo score di -10 Corea del Sud (An Byeong-hun e Kim Si-woo), Australia (Marc Leishman e Cameron Smith) ed Inghilterra (Tyrrell Hatton e Ian Poulter).

-9 e quarta posizione per Belgio (Thomas Pieters e Thomas Detry), i favoriti della Danimarca (Thorbjorn Olesen e Soren Kjeldsne) e Malesia (Gavin Green e Ben Leong). Settima piazza con il punteggio di -8 per India (Anirban Lahiri e Gaganjeet Bhullar) ed Irlanda (Shane Lowry e Paul Dunne).

Buon primo round per l’Italia di Renato Paratore ed Andrea Pavan. Il duo azzurro chiude la top ten a -7 in compagnia di Venezuela, Svezia e Nuova Zelanda, candidandosi dunque ad un ruolo da protagonista in questa 4 giorni oceanica. Ricordiamo che l’ultimo successo italiano risale al 2009 quando i fratelli Edoardo e Francesco Molinari riuscirono nell’impresa di aggiudicarsi la World Cup.

