Golf, ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf: storica prima volta del Belgio, l’Italia chiude sesta

Vittoria del Belgio nella 59^ edizione della World Cup of Golf che si è conclusa nella notte italiana a Melbourne (Australia). Thomas Pieters e Thomas Detry hanno chiuso al comando anche il quarto giro giocato con la formula del foursome sul par 72 del Metropolitan Golf Club. La coppia belga ha saputo amministrare il vantaggio di cinque colpi sugli inseguitori costruito nella giornata di ieri portando a termine un ultimo round da 68 con un eagle (alla 4), sei birdie e quattro bogey. Per il Belgio si tratta della prima vittoria nella storia della competizione.

Pieters e Detry hanno chiuso con un complessivo -23, con tre colpi di vantaggio rispetto ai secondi classificati: gli australiani Marc Leishman e Cameron Smith e i messicani Abraham Ancer e Roberto Diaz. La coppia di casa ha provato il tutto per tutto per rientrare nella lotta per il successo, ma non è bastato un ottimo giro in 65 per ricucire lo svantaggio. In quarta posizione a -17 hanno chiuso i campioni uscenti della Danimarca (Thorbjorn Olesen e Soren Kjeldsne), autori anch’essi di un round in 65 con il quale hanno recuperato diverse posizioni, e il Canada (Adam Hadwin e Nick Taylor).



L’Italia di Andrea Pavan e Renato Paratore partiva alle spalle del Belgio nella mattinata australiana, ma non è riuscita a chiudere al meglio un comunque ottimo torneo. Il giro 70 di oggi, frutto di quattro birdie e due bogey, ha fatto scivolare gli azzurri in sesta posizione a -16 in compagnia della Corea del Sud (Byeong-Yun An e Si-Woo Kim). Ottavi a -15 gli inglesi Tyrrell Hatton e Ian Poulter, mentre in nona posizione la Svezia di Alexander Bjork e Joakim Lagergren. A chiudere le prime dieci posizione un terzetto composto da Francia (Alexander Levy e Mike Lorenzo Vera), India (Anirban Lahiri e Gaganjeet Bhullar) e Irlanda (Shane Lowry e Paul Dunne).













