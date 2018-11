Golf, ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf: dopo il terzo giro Belgio in fuga, Italia (Pavan/Paratore) seconda assieme a Messico e Corea del Sud

Manca un giro alla fine dell’ISPS Handa Melbourne World Cup of Golf, e si rende sempre più palese la predominanza del Belgio sul percorso di South Oakleigh, nello Stato di Victoria, in Australia. Thomas Pieters e Thomas Detry conducono con 19 colpi sotto il par dopo aver compiuto un giro in 63 (-9) nella notte italiana.

A proposito di Italia, Andrea Pavan e Renato Paratore regalano buone notizie, perché si trovano al secondo posto a -14 dopo aver girato in 66 colpi. I nostri, per la verità, sarebbero stati più vicini al Belgio se non fossero incappati in un doppio bogey alla buca 14. Col punteggio odierno, la coppia dell’Italia si trova assieme a quella del Messico (Abraham Ancer e Roberto Diaz), in grado di chiudere a -7 e raggiungere gli azzurri alla piazza d’onore. Non solo: è seconda anche la Corea del Sud (Byeong-Yun An e Si-Woo Kim), che oggi è rimasta 4 colpi sotto il par e ha dunque perso decisamente terreno rispetto al Belgio.

Quinta posizione per la Svezia (Alexander Bjork e Joakim Lagergren), che fa compagnia ad Australia (Mark Leishman e Cameron Smith) ed Inghilterra (Tyrrell Hatton e Ian Poulter) a -13, mentre a -11 troviamo un altro terzetto, quello delle nazioni all’ottavo posto: Irlanda (Shane Lowry e Paul Dunne), Canada (Adam Hadwin e Nick Taylor) e Scozia (Russell Knox e Martin Laird).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credits: Mai Groves / Shutterstock.com