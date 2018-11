Golf, European Tour 2019: nuovo regolamento. Cambia la distribuzione dei punti nella Race to Dubai

La Race to Dubai cambia il proprio meccanismo di assegnazione dei punteggi per la stagione 2019 che incomincerà il prossimo weekend con l’Honma Hong Kong Open. L’European Tour volta pagina per ridurre la disparità tra i tornei d’elite e quelli di seconda fascia, il nuovo sistema dovrebbe garantire più equità tra i vari giocatori che partecipano al massimo circuito continentale vinto quest’anno dal nostro Francesco Molinari, miglior golfista europeo della stagione. Vediamo come sarà il nuovo sistema di assegnazione dei punteggi confrontandolo con il vecchio regolamento.

VECCHIO REGOLAMENTO:

I punti venivano assegnati in base ai guadagni: ogni dollaro guadagnato equivaleva a un punto in classifica. Il sistema era totalmente disparitario perché il montepremi non era mai uguale anche tra eventi di simile importanza.

NUOVO REGOLAMENTO:

I tornei verranno divisi in nove fasce in base al montepremi e al loro prestigio. Si procederà poi a una distribuzione di punti in base al piazzamento ottenuto nel singolo evento.

– Major: 10000 punti a disposizione.

– World Golf Championships: 9000 punti a disposizione.

– Rolex Series event: 7000, 7500 o 8000 punti a disposizione (a seconda del montepremi).

– Tornei tra 5 e 5,5 milioni di dollari di montepremi: 5500 punti a disposizione.

– Tornei tre 4 e 4,99 milioni di dollari di montepremi: 5000 punti a disposizione.

– Tornei tra 3,25 e 3,99 milioni di dollari di montepremi: 4250 punti a disposizione.

– Tornei tra 2,5 e 3,249 milioni di dollari di montepremi: 3500 punti a disposizione.

– Tornei tra 1,75 e 2,499 milioni di dollari a disposizione: 2750 punti a disposizione.

– Tornei tra 1 e 1,749 milioni di dolari di montepremi: 2000 punti a disposizione.

In questo modo la differenza tra i tornei più importanti e quelli più piccoli verrà ridotta a un rapporto di 5:1 contro l’attuale 12:1.













Foto: Shutterstock