Golf, European Tour 2019: McLeod e Jager al comando dell’Australian PGA Championship dopo il primo giro, indietro Renato Paratore

Settimana particolarmente ricca per lo European Tour 2019 di golf: in contemporanea si disputano infatti l’Africa Bank Mauritios Open e l’Australian PGA Championship. Il secondo si è aperto nella notte italiana presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). Dopo le prime 18 buche si è formata al comando una coppia australiana composta da Jake McLeod e Matt Jager. I due hanno chiuso il giro odierno in 66 colpi, con un -6 di giornata. In particolare, il primo (24 anni, nato e cresciuto nel Queensland) è riuscito a terminare il percorso con sei birdie e senza neppure un bogey; il secondo invece (30 anni, vincitore dell’Australian Amateur nel 2010) ha messo a segno ben due eagle nelle seconde nove buche, alla 12 e alla 15.

Presenza numerosa degli atleti di casa nelle prime posizioni. Al terzo posto, con un colpo di ritardo dai leader, un’altra coppia composta dal sudcoreano Jaewoong Eom e dall’australiano Dimitrios Papadatos. In quinta posizione a -4 un piccolo gruppo di cinque atleti con i padroni di casa Marc Leishman, Douglas Klein, Mathew Goggin e Jason Scrivener e lo spagnolo Adrian Otaegui. Ben tredici giocatori al decimo posto con -3: oltre allo statunitense Harold Varner III, vincitore del torneo nel 2017, ci sono anche il neozelandese Ryan Fox, l’indiano Gagnjeet Bhullar, gli inglesi James Morrison e Tom Murray, il portoghese Ricardo Gouveia e gli australiani Curtis Luck, Damien Jordan, Steven Jeffress, Terry Pilkadaris, Jarryd Felton, Aron Price e Nick Flanagan.



Un colpo più indietro, in ventiduesima posizione a -2, hanno chiuso tra gli altri il vincitore della scorsa edizione Cameron Smith e l’avversario sconfitto al playoff Jordan Zunic. Inizio non particolarmente brillante per Renato Paratore, unico italiano in gara. Il 21enne romano ha terminato il primo giro in 73 colpi, con un +1 di giornata mettendo a segno due bogey e un solo birdie, e si trova in 81a posizione.













Foto: Valerio Origo