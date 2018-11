Golf, European Tour 2019: Cameron Smith balza in testa all’Australian PGA Championship nel secondo giro, Renato Paratore recupera posizioni

Si è concluso anche il secondo giro dell’Australian PGA Championship in scena presso il RACV Royal Pines Resort di Gold Coast (Australia). Dopo le prime 36 buche si è portato al comando l’australiano Cameron Smith, già vincitore del torneo lo scorso anno. Il 25enne nato a Brisbane, che in carriera ha conquistato anche una vittoria sul PGA Tour, ha realizzato un giro quasi impeccabile, mettendo a segno otto birdie e un solo bogey e chiudendo in 65. Smith ha così guadagnato ben ventidue posizioni salendo in testa alla classifica, a -9 per il torneo.

Prime posizioni monopolizzate dagli atleti di casa. Al secondo posto con un colpo di ritardo dal leader, la coppia formata da Marc Leishman e Jake McLeod. Il primo ha ripetuto il 68 di ieri, mentre il secondo ha chiuso in 70 pagando a caro prezzo un doppio bogey alla 17. Terzetto australiano in quarta posizione a -7 con Dimitrios Papadatos, Matt Jager e Christopher Wood (quest’ultimo autore del secondo miglior score di giornata con un 66). Al settimo posto in solitaria è salito lo statunitense Harold Varner III, vincitore del titolo due anni fa, che ha dimostrato un ottimo feeling con il percorso e si trova a -6 per il torneo. Cinque giocatori in ottava posizione a -5, a chiudere le prime dieci posizioni: l’inglese Andrew Johnston, l’indiano Gaganjeet Bhullar e gli australiani Paul Hayden, David Bransdon e Anthony Quayle.



Venendo al capitolo italiani, bella reazione di Renato Paratore, unico azzurro in gara. Il giovane golfista romano ha recuperato il giro sopra par di ieri e ha chiuso in 70 colpi con un -2 di giornata portandosi in 41a posizione, a -1 per il torneo. L’azzurro ha messo a segno quattro bogey e sei birdie (di cui quattro nelle seconde nove buche) riuscendo a superare il taglio fissato a +1. Tra i giocatori che non saranno in gara nel fine settimana sorprende la presenza dello spagnolo Adrian Otaegui, quinto alla partenza questa mattina ma precipitato a causa di un deludente +6 odierno.













Foto: masuti / Shutterstock.com