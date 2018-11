Golf, PGA Tour 2019: Cantlay e Reed guidano l’Hero World Challenge al termine del primo round

Come di consueto sul finire dell’anno solare Tiger Woods ospita l’Hero World Challenge (montepremi 3,5 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del New Providence course nelle Bahamas la stella americana apre le porte di casa ad altri 17 tra i migliori golfisti del panorama internazionale per dar vita ad un torneo il cui montepremi è destinato interamente alla Tiger Woods Foundation.

Al termine del primo round troviamo al comando della leaderboard Patrick Cantlay e Patrick Reed. Gli americani guidano con lo score di -7 (65 colpi). Terza posizione con -4 per lo svedese Henrik Stenson e per lo statunitense Dustin Johnson.

Fuori dal podio momentaneo a -3 l’americano Bubba Watson e lo svedese Alex Noren, mentre in settima posizione troviamo con il punteggio di – 2 l’inglese Justin Rose e gli statunitensi Justin Thomas e Bryson DeChambeau. Completano infine la top ten a -1 l’australiano Jason Day, lo spagnolo Jon Rahm e l’americano Kevin Bradley.

