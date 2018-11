Golf, European Tour 2019: al Mauritius Open in testa Kurt Kitayama dopo il secondo round, tutti fuori i cinque azzurri in gara

Presso il Four Season Golf Club di Beau Champ (Mauritius) si è concluso il secondo giro dell’Afrasia Bank Mauritius Open at Anahita. Al comando si è portato lo statunitense Kurt Kitayama, a -14 per il torneo. Il 25enne americano ha chiuso in 65 colpi ripetendo lo score di ieri, nonostante un doppio bogey in avvio (alla buca 2), e mettendo a segno ben nove birdie. Il golfista nato in California ha conquistato la possibilità di giocare sullo European Tour nella scorsa stagione, dopo aver ben figurato soprattutto sul circuito asiatico, e nel fine settimana andrà a caccia della prima vittoria della carriera.

In seconda posizione con due colpi di ritardo da Kitayama, l’indiano Chikkarangappa S, che ha chiuso con un buon 68. Coppia francese al terzo posto a -11 composta da Victor Perez e Matthieu Pavon, mentre in quinta posizione solitaria a -10 si trova l’irlandese Gavin Moynihan, autore di un eccellente giro in 65. Al sesto posto a -9 il sudafricano Trevor Fisher Jr., seguito da ben cinque giocatori, settimi a -8: il giapponese Masahiro Kawamura, l’inglese Lee Slattery e i sudafricani Merrick Bremner, Oliver Bekker e Justin Harding.

Grande delusione in casa Italia: nessun azzurro è riuscito a superare il taglio posto a -2. Il migliore è stato Guido Migliozzi, al debutto in questa stagione sullo European Tour dopo aver conquistato la carta lo scorso anno. Il 21enne nato a Vicenza ha chiuso 66° a -1 rimanendo fuori dai due giri del fine settimana nonostante un buon -2 di giornata. Una posizione più indietro ha terminato Lorenzo Gagli, 78° e autore di due giri pari con il par. L’altro esordiente Filippo Bergamaschi, il migliore degli azzurri dopo la giornata di ieri, non ha saputo ripetersi ed è scivolato a +1 all’89° posto con un +3 di giornata. Nelle retrovie della classifica Matteo Manassero (135° a +6) e Edoardo Molinari (144° a +9).













Foto: mooinblack / Shutterstock.com