Golf, European Tour 2018: Sergio Garcia nettamente al comando dopo il primo giro del Nedbank Golf Challange

Si è concluso il primo giro del Nedbank Golf Challange 2018, penultima tappa delle Rolex Series e ultimo appuntamento disponibile per conquistare l’accesso al DP World Championship di Dubai della prossima settimana. Sul par 72 del Gary Player Country Club di Sun City (Sudafrica), lo spagnolo Sergio Garcia si è portato nettamente al comando con uno strepitoso giro in 64 colpi (otto birdie e nessun bogey). Il fuoriclasse iberico, che nell’ultima Ryder Cup è diventato il giocatore ad aver portato più punti alla propria squadra nella storia della competizione, è ancora alla ricerca della prima vittoria in un torneo delle Rolex Series.

In seconda posizione, a -4 per il torneo ma con già quattro colpi di distacco dal leader, un terzetto formato dal francese Mike Lorenzo-Vera, dal finlandese Mikko Korhonen e dal sudafricano Charl Schwartzel. Alle loro spalle un folto gruppo di giocatori che hanno chiuso in 69 colpi, composto dagli inglesi Matt Wallace e Andy Sullivan, dal francese Benjamin Hebert, dal cinese Ashun Wu, dall’australiano Jason Scrivener e dal sudafricano Louis Oosthuizen. Appena più indietro, a -2, una coppia formata dall’australiano Ryan Fox e dal sudafricano Branden Grace, vincitore del torneo lo scorso anno.

Due gli italiani in gara. Andrea Pavan, già sicuro della presenza a Dubai, ha chiuso un buon primo giro in 71 colpi e si trova al 13° posto, in compagnia del veterano britannico Lee Westwood e del cinese Haotong Li. Sullo score del golfista romano pesa il doppio bogey commesso alla buca 16, quando si trovava a -3 di giornata. Percorso opposto per l’altro azzurro in gara, Renato Paratore, alla ricerca di un grande risultato per conquistare la partecipazione al DP World Championship. Il 21enne romano ha chiuso 20° pari con il par, ma è riuscito a recuperare una partenza non eccezionale (+2 nelle prime otto) con due birdie nelle ultime tre buche.

Ancora alla ricerca della forma migliore il nome più atteso della vigilia, il nordirlandese Rory McIlroy, che ha chiuso in par il proprio primo giro. Tra i giocatori più attardati da segnalare il francese Alexander Levy, ultimo a +9, l’inglese Danny Willet a +6 e il tedesco Martin Kaymer a +4.













Foto: Valerio Origo