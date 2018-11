Golf, European Tour 2018: Justin Rose vince il Turkish Airlines Open e torna n.1 al mondo. Haotong Li sconfitto al playoff

Un ultimo giro ricco di emozioni al Turkish Airlines Open 2018. Justin Rose e Haotong Li hanno messo in scena un duello appassionante per il quale non sono bastate le 72 buche del percorso del Regnum Carya Golf & Spa Resort di Antalya. Il britannico ha avuto la meglio sul golfista cinese al playoff riuscendo ad uscire con un par dall’insidiosa buca 18, a differenza dell’avversario incappato in un bogey. Doppia soddisfazione per Rose che con la vittoria torna n.1 del ranking mondiale e per la prima volta in carriera riesce ad imporsi in due edizioni di fila dello stesso torneo.

Il fuoriclasse britannico firma un giro in 68 e recupera i tre colpi di distacco dall’avversario accumulati nella giornata di ieri grazie a cinque birdie. Nelle ultime due buche incappa però in due bogey consecutivi mettendo a rischio una vittoria che sembrava già in pugno. Li però non ne approfitta e chiude anche lui con un bogey alla 18 terminando il giro in 71, pari con il par. L’occasione sprecata è fatale al cinese che nel playoff commette lo stesso errore e deve accontentarsi del secondo posto.

Alle spalle dei due protagonisti, in terza posizione a -15 per il torneo la coppia formata dal belga Thomas Detry e dallo spagnolo Andrian Otaegui, autori entrambi di un ultimo giro in 65 che ha permesso ai due di recuperare ben nove posizioni. Quinti a -14 il tedesco Martin Kaymer e il danese Lucas Bjerregaard, mentre in settima posizione a -13 si accomodano i britannici Tommy Fleetwood e Danny Willett e l’altro danese Thorbjorn Olesen. A chiudere la top ten a -12 un gruppo di quattro giocatori formato dal finlandese Tapio Pulkkanen, dal sudafricano Thomas Aiken, dall’inglese Sam Horsfield e dal francese Alexander Levy (vero deluso di giornata visto il +2 messo a segno oggi).

Buon ultimo giro per i due italiani in gara che chiudono entrambi sotto il par. Renato Paratore scavalca Andrea Pavan e chiude 30° grazie ad un quarto round in 67 (quattro birdie e nessun bogey). L’altro azzurro termina invece 33° con un -1 di giornata frutto di cinque birdie e quattro bogey.













Foto: L.E.MORMILE / Shutterstock