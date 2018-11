Giro d’Italia 2019, un percorso che strizza l’occhio ai cronomen. Geraint Thomas può sorridere, anche Roglic ci pensa

“Bisogna andare forte prima di tutto a cronometro perché sono 58 chilometri però per uno scalatore non è nemmeno male perché in queste cronometro ci sono delle salite sia a Bologna che a San Marino e a Verona. E poi la cosa che mi piace è che ci sono tanti tapponi vecchia maniera con tante salite e lunghi chilometraggi, viene fuori il corridore da grandi giri” parole di Davide Cassani, ct della nazionale italiana e, soprattutto, uomo che di ciclismo ne sa davvero tanto. Ieri c’è stata la presentazione del percorso del Giro d’Italia 2019 e in molti hanno pensato che le 21 tappe potessero strizzare l’occhio ai cronomen, in chiave Maglia Rosa.

Se si parla di uomini da prove contro il tempo non si può non citare uno dei possibili protagonisti che andranno a caccia del Trofeo Senza Fine nell’edizione numero 102: Geraint Thomas. Lo spazio occupato da Chris Froome nel Team Sky infatti costringerà il gallese a puntare sulla Corsa Rosa, non potendo dunque difendere il titolo al Tour de France. Alla Grande Boucle ha dominato in lungo e in largo, nonostante i pochi chilometri contro le lancette: a cronometro può davvero fare la differenza, ma poi dovrà confrontarsi con le salite alpine, ben differenti da quelle del Tour. Un test quello di Thomas su ascese come il Gavia e il Mortirolo, o su altimetrie da 5000 e oltre metri di dislivello.

Altro uomo che potrebbe pensare di giocarsi le sue carte nel Bel Paese, dove spesso e volentieri ha fatto bene (ricordiamo ad esempio una vittoria di tappa alla Tirreno-Adriatico) è Primoz Roglic. L’ex saltatore con gli sci è cresciuto davvero tanto nelle ultimi stagioni, diventando addirittura un corridore da gare a tappe. Al Tour de France di quest’anno si è giocato il podio fino alla cronometro finale con Froome, arrivando proprio ai piedi della top-3. Anche per lui però da capire come reagirà alle durissime salite alpine, visto che nelle prove contro il tempo potrà scatenarsi.

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEL GIRO D'ITALIA 2019 CON LE DATE DI TUTTE LE TAPPE













Foto: Thomas Quack / Shutterstock.com