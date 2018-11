Giro d’Italia 2019, Gianni Moscon: “Mi piacerebbe mettermi alla prova per la classifica. In maglia rosa dopo le cronometro? Ci spero”

ESCLUSIVA OA SPORT – Gianni Moscon ieri era presente a Milano dove è stato presentato il Giro d’Italia 2019. L’alfiere del Team Sky spera di essere grande protagonista nella prossima edizione della Corsa Rosa e tutto il suo entusiasmo traspare dalle dichiarazioni che ha rilasciato al nostro direttore Federico Militello.

Gianni, cosa ne pensi del percorso?

E’ un percorso bello, ci sono tre cronometro e degli arrivi in salita ma anche tappe per finesseur. Vorrei partecipare al Giro, me lo aspetto duro e combattuto e proverò a giocarmi le mie carte.

La maglia rosa è un sogno o un obiettivo?

La maglia rosa è un sogno, già vestirla per un giorno sarebbe un sogno realizzato. La crono iniziale è già una grande occasione, arrivare là davanti e poi nelle tappe successive magari…

Ti piacerebbe fare classifica?

Devo dire che mi piacerebbe tantissimo. Non ci ho mai provato e dunque non so fin dove posso arrivare, mi piacerebbe vedere. Preparerò anche le Classiche di primavera e dunque vedremo come starò”.

Il tuo obiettivo per la primavera saranno Fiandre e Roubaix, ma punti anche alla Milano-Sanremo?

Le Classiche sono tutte belle. Già prima avremo le Strade Bianche e vedremo.













Foto: Valerio Origo