Ciclocross, Europei 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Si punta tutto su Alice Maria Arzuffi

Tutto pronto per i campionati Europei 2018 di ciclocross, che scatteranno il prossimo 2 novembre in terra olandese, precisamente a ‘s-Hertogenbosch. Tre giornate davvero spettacolari, con quindici medaglie da assegnare: al via ovviamente la nazionale italiana, che lo scorso anno, in Repubblica Ceca a Tábor, chiuse la rassegna continentale con due medaglie.

Non si potrà confermare nella categoria under 23 femminile Chiara Teocchi, due volte trionfatrice nelle ultime due edizioni. Chi però potrà provare ad agguantare nuovamente un podio è Alice Maria Arzuffi (Fiamme Oro), la carta più importante per la nazionale tricolore: l’azzurra diede spettacolo a Tábor, chiudendo in terza piazza. Quest’anno dovrà stare attenta alle fortissime avversarie al via: la campionessa iridata ed europea Sanne Cant (Belgio), la britannica Helen Wyman e la veterana Marianne Vos, tornata a dedicarsi al ciclocross per dare spettacolo davanti al pubblico di casa. Presente anche Rebecca Gariboldi (Team Isolmant-Specialized). Nella categoria minore tra le italiane Francesca Baroni (Selle Italia Guerciotti), Sara Casasola (DP66 Giant SMP Rigoni), Silvia Persico (Sorgente Pradipozzo) e Gaia Realini (Vallerbike).

Nella categoria elite maschile presente Gioele Bertolini (Esercito), obiettivo può essere quello della top-10. Più speranze di medaglia invece nelle categorie minori. Negli under 23 ci saranno al via Jakob Dorigoni (Selle Italia Guerciotti) e Antonio Folcarelli (Race Mountain Folcarelli Team), mentre tra gli junior Emanuele Huez (KTM Alchemist Selle SMP Dama), Davide Toneatti (DP66 Giant SMP Rigoni) e Alessandro Verre (Csp Professional Team Basilicata).













Foto:By Hoebele – Own work, CC BY-SA 4.0, Link