Calendario Giro d’Italia 2019: le date e il programma delle 21 tappe. Si inizia l’11 maggio a Bologna

Il Giro d’Italia 2019 si correrà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno: 21 tappe lungo il nostro Stivale, il Bel Paese sarà lo scenario perfetto per la prima grande corsa a tappa della stagione. La Corsa Rosa si preannuncia altamente spettacolare e avvincente, alcuni dei migliori ciclisti al mondo si daranno battaglia per la conquista del Trofeo Senza Fine e per la gloria eterna. La partenza da Bologna con una cronometro individuale di 8,2 chilometri che arriverà in cima al San Luca, la chiusura a Verona ancora con una lotta contro le lancette che si concluderà all’Arena.

La prima settimana non prevede arrivi in salita ma si concluderà con una cronometro di 34 chilometri da Ravenna a San Marino con un’ascesa impegnativa. Nella seconda settimana si ripercorrerà la Cuneo-Pinerolo a settant’anni di distanza dall’impresa di Fausto Coppi ma con poche salite, il primo vero tappone da Pinerolo a Ceresolo Reale con l’arrivo al Lago Serrù e il giorno dopo addirittura 5 GPM per la frazione da brividi da Saint Vincent a Courmayeur prima della chiusura della seconda settimana con la Ivrea-Como (finale del Giro di Lombardia).

Ultima settimana con le scalate del Gavia (Cima Coppi), del Mortirolo ma anche Passe Rolle, Passe Manghen, Croce d’Aune: ci sarà davvero da divertirsi prima della grande chiusura a Verona.

Di seguito il calendario completo del Giro d’Italia 2019 con le date di tutte le tappe, il programma dettagliato e le frazioni della prossima Corsa Rosa.

CLICCA QUI PER LA PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA 2019

CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2019: LE DATE DI TUTTE LE TAPPE

PRIMA TAPPA (sabato 11 maggio): Bologna-Bologna, 8,2 km (cronometro individuale)

SECONDA TAPPA (domenica 12 maggio): Bologna-Fucecchio, 200 km

TERZA TAPPA (lunedì 13 maggio): Vinci-Orbetello, 219 km

QUARTA TAPPA (martedì 14 maggio): Orbetello-Frascati, 228 km

QUINTA TAPPA (mercoledì 15 maggio): Frascati-Terracina, 140 km

SESTA TAPPA (giovedì 16 maggio): Cassino-San Giovanni Rotondo, 233 km

SETTIMA TAPPA (venerdì 17 maggio): Vasto-L’Aquila, 180 km

OTTAVA TAPPA (sabato 18 maggio): Tortoreto Lido-Pesaro, 235 km

NONA TAPPA (domenica 19 maggio): Riccione-San Marino, 34,7 km (cronometro individuale)

GIORNO DI RIPOSO 1: lunedì 20 maggio

DECIMA TAPPA (martedì 21 maggio): Ravenna-Modena, 147 km

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 22 maggio): Carpi-Novi Ligure, 206 km

DODICESIMA TAPPA (giovedì 23 maggio): Cuneo-Pinerolo, 146 km

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 24 maggio): Pinerolo-Ceresolo Reale, 188 km

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 25 maggio): Saint Vincent-Courmayeur, 131 km

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 26 maggio): Ivrea-Como, 237 km

GIORNO DI RIPOSO 2: lunedì 27 maggio

SEDICESIMA TAPPA (martedì 28 maggio): Lovere-Ponte di Legno, 226 km

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 29 maggio): Commezzadura-Anterselva, 180 km

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 30 maggio): Valdaora-Santa Maria di Sala, 220 km

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 31 maggio): Treviso-San Martino di Castrozza, 151 km

VENTESIMA TAPPA (sabato 1° giugno): Feltre-Croce d’Aune, 193 km

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 2 giugno): Verona-Verona, 15,6 km (cronometro individuale)