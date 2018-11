Giro d’Italia 2019: percorso, tutte le salite, le tappe clou, i possibili partecipanti, il calendario. La guida sulla Corsa Rosa

Mancano ancora diversi mesi al Giro d’Italia 2019 che si disputerà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno ma l’attesa degli appassionati è già alle stelle, il conto alla rovescia verso la Corsa Rosa è già partito, la 102^ edizione della grande corsa a tappe. Il percorso che si snoderà in particolar modo per il Nord e il Centro Italia sarà caratterizzato da ben tre cronometro e da diverse salite impegnative che metteranno a dura prova i ciclisti, il tracciato si preannuncia stuzzicante e strizza l’occhiolino a scalatori puri ma anche a passisti-scalatori abili nelle prove contro il tempo. Diamo uno sguardo più completo al percorso del Giro d’Italia 2019, a tutte le date e al calendario delle 21 tappe, a quali saranno i principali partecipanti e i protagonisti che si daranno battaglia da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno.

PERCORSO GIRO D’ITALIA 2019: TUTTE LE 21 TAPPE E L’ANALISI DEL TRACCIATO

Una prima parte caratterizzata in particolar modo da due cronometro individuali che aprono e chiudono la prima settimana ma anche da diverse frazioni mosse con dei saliscendi che potrebbero creare scompiglio in gruppo, una seconda metà invece che fa sognare gli appassionati di ciclismo per le tantissime salite proposte e per i tapponi di montagna che esalteranno gli uomini di classifica.



Si incomincia dunque a Bologna con una cronometro di 8,2 chilometri che arriverà in cima al San Luca, poi si passa per la Toscana con un omaggio a Leonardo da Vinci, si scende verso il Lazio attraversando la zona dei Castelli Romani, si scende fino alla Puglia toccando San Giovanni Rotondo per commemorare Padre Pio e a quel punto si risale lo Stivale. Passaggio per l’Abruzzo con arrivo di tappa a L’Aquila a dieci anni dal terribile terremoto, poi le Marche per ritornare verso l’Emilia Romagna dove si concluderà la seconda settimana con la cronometro Ravenna-San Marino di 34,7 chilometri (finale in salita).

Nella seconda settimana spicca la mitica Cuneo-Pinerolo ma praticamente priva di salite di primissimo piano, poi l’arrivo al Lago Serrù in un tappone infarcito di salite come quello che si concluderà a Courmayeur e finale di seconda settimana con l’arrivo a Como dopo un finale da Giro di Lombardia. Nella terza settimana il tappone con Gavia e Mortirolo, l’arrivo ad Anterselva, una frazione pirotecnica con 5000 metri di dislivello e chiusura con la cronometro di Verona.

TUTTE LE SALITE DEL GIRO D’ITALIA 2019:

Saranno ben 43 le salite del Giro d’Italia 2019. Spiccano in particolare l’arrivo in salita a Ceresole Reale (Lago Serrù, 20 chilometri al 6% di pendenza media con punte del 14%), il Colle San Carlo e l’arrivo a Courmayeur, naturalmente l’accoppiata Passo Gavia (Cima Coppia)-Mortirolo, Cima Campo e Passo Manghen prima del Croce d’Aune nella ventesima tappa.

TUTTE LE TAPPE PRINCIPALI: DOVE SI DECIDE IL GIRO D’ITALIA 2019?

Il Giro d’Italia ci regalerà grandi emozioni con alcune tappe davvero imperdibili. La prima settimana sarà caratterizzata da due cronometro (8,2 chilometri a Bologna con arrivo sul San Luca e la Riccione-San Marino di 34,7 chilometri). Le prime montagne arriveranno nella seconda settimana: la Cuneo-Pinerolo sarà relativamente semplice, poi si inizia a fare sul serio nel finale con l’arrivo in cima al Lago Serrù, la micidiale Saint Vincent-Courmayeur con oltre 4000 metri di dislivello e l’impegnativa frazione di Como che ripropone il finale del Giro di Lombardia. Il clou martedì 28 maggio con Gavia e Mortirolo durante la Lovere-Ponte di Legno e poi sabato 1° giugno infernale con oltre 5000 metri di dislivello caratterizzati da Cima Campo, Passo Manghen, Passo Rolle e Croce d’Aune.

CALENDARIO GIRO D’ITALIA 2019: LE DATE DI TUTTE LE TAPPE

Il Giro d’Italia 2019 scatterà sabato 11 maggio da Bologna e si concluderà domenica 2 giugno a Verona. Sono previste 21 tappe e due giorni di riposo. Di seguito il calendario completo della Corsa Rosa con le date di tutte le frazioni e i comuni attraversati giorno per giorno.

GIRO D’ITALIA 2019: TUTTI I POSSIBILI PARTECIPANTI

Vincenzo Nibali dovrebbe tornare alla Corsa Rosa dopo l’assenza dell’ultimo anno, lo Squalo punta al tris da vero Campione qual è per diventare il vincitore più anziano di tutti i tempi. Da capire su chi punterà il Team Sky: Chris Froome vuole difendere il titolo, Geraint Thomas vuole provare l’esperienza italiana dopo aver vinto il Tour de France, Egan Bernal e Gianni Moscon potrebbero avere la loro occasione. Fabio Aru potrebbe ripartire da qui dopo un 2018 da incubo, si parla della possibilità di vedere Peter Sagan e Alejandro Valverde in maglia iridata, dovrebbe esserci Elia Viviani per le volate. Da capire cosa deciderà di fare il britannico Simon Yates che lo scorso anno indossò la maglia rosa a lungo e che poi ha vinto la Vuelta.













Foto: Valerio Origo