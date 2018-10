Percorso Giro d’Italia 2019: tutte le città, i comuni e i paesi attraversati dalla Corsa Rosa. Quando passa sotto casa tua?

Il Giro d’Italia 2019 si preannuncia estremamente appassionante e avvincente, da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno ne vedremo davvero delle belle per tutto lo Stivale: si parte da Bologna e si arriva a Verona, curiosamente con due cronometro individuali. Nel mezzo grande spettacolo passando per Toscana, Lazio, Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Marche e poi il Nord con i tapponi in Piemonte e Val d’Aosta, l’arrivo di Como, le grandi montagne tra Veneto, Trentino-Alto d’Adige, Friuli-Venezia-Giulia. Di seguito tutte le città, i comuni e i paesi attraversati dal Giro d’Italia 2019. Vi basterà cliccare sulle varie tappe per dare uno sguardo alle planimetrie.

CLICCA QUI PER LA PRESENTAZIONE DEL PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA 2019

CLICCA QUI PER L’ANALISI DEL PERCORSO: LE STELLETTE DI TUTTE LE TAPPE

CLICCA QUI PER L’ALTIMETRIA DI TUTTE LE TAPPE DEL GIRO D’ITALIA 2019

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO DEL GIRO D’ITALIA 2019 CON LE DATE DI TUTTE LE TAPPE

PERCORSO GIRO D’ITALIA 2019: TUTTE LE CITTÀ, I PAESI E I COMUNI ATTRAVERSATI

PRIMA TAPPA (sabato 11 maggio): Bologna-Bologna, 8,2 km (cronometro individuale)

SECONDA TAPPA (domenica 12 maggio): Bologna-Fucecchio, 200 km

TERZA TAPPA (lunedì 13 maggio): Vinci-Orbetello, 219 km

QUARTA TAPPA (martedì 14 maggio): Orbetello-Frascati, 228 km

QUINTA TAPPA (mercoledì 15 maggio): Frascati-Terracina, 140 km

SESTA TAPPA (giovedì 16 maggio): Cassino-San Giovanni Rotondo, 233 km

SETTIMA TAPPA (venerdì 17 maggio): Vasto-L’Aquila, 180 km

OTTAVA TAPPA (sabato 18 maggio): Tortoreto Lido-Pesaro, 235 km

NONA TAPPA (domenica 19 maggio): Riccione-San Marino, 34,7 km (cronometro individuale)

GIORNO DI RIPOSO 1: lunedì 20 maggio

DECIMA TAPPA (martedì 21 maggio): Ravenna-Modena, 147 km

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 22 maggio): Carpi-Novi Ligure, 206 km

DODICESIMA TAPPA (giovedì 23 maggio): Cuneo-Pinerolo, 146 km

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 24 maggio): Pinerolo-Ceresolo Reale, 188 km

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 25 maggio): Saint Vincent-Courmayeur, 131 km

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 26 maggio): Ivrea-Como, 237 km

GIORNO DI RIPOSO 2: lunedì 27 maggio

SEDICESIMA TAPPA (martedì 28 maggio): Lovere-Ponte di Legno, 226 km

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 29 maggio): Commezzadura-Anterselva, 180 km

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 30 maggio): Valdaora-Santa Maria di Sala, 220 km

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 31 maggio): Treviso-San Martino di Castrozza, 151 km

VENTESIMA TAPPA (sabato 1° giugno): Feltre-Croce d’Aune, 193 km

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 2 giugno): Verona-Verona, 15,6 km (cronometro individuale)













stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo