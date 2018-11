Ginnastica, Memorial Gander 2018: Jade Barbosa vince davanti a Saraiva, Melnikova quarta, eterna Chusovitina

Al PalaPenz di Chiasso (Svizzera) si è disputato il Memorial Gander, classica kermesse di fine stagione giunta alla 35^ edizione. La prestigiosa competizione a inviti di ginnastica artistica è stata vinta al femminile dalla brasiliana Jade Barbosa con un totale di 41.400: dopo il 14.250 al volteggio e il 13.550 alle parallele, la verdeoro ha puntato sul corpo libero come rotazione finale e con il 13.600 è riuscita a portarsi a casa il successo. La connazionale Flavia Saraiva si ferma al secondo posto con 40.650: il 13.950 al corpo libero poteva essere un viatico per il successo ma gli errori alla trave (12.350) l’hanno frenata e il 14.350 alla tavola è servito solo per la piazza d’onore davanti all’olandese Eythora Thorsdottir (39.950).



Soltanto quarta la bella russa Angelina Melnikova (39.250), tra le favorite per il successo ma troppo imprecisa tra corpo libero (12.950) e parallele (13.250), l’errore al volteggio (13.050) costa parecchio. L’eterna Oksana Chusovitina ha chiuso in settima piazza a 43 anni (ottimo 14.550 al volteggio ma solo 11.200 al quadrato) alle spalle della tedesca Kim Bui (39.100) e dell’ucraina Diana Varinska (38.550). Al maschile successo del tedesco Marcel Nguyen (13.950) davanti al russo Nikita Nagornyy (56.600) e allo svizzero Oliver Hegi (55.950).