Friburgo-Venezia, Champions League basket 2019 oggi: orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Trasferta svizzera per la Reyer Venezia, reduce da una settimana difficile con le due sconfitte casalinghe contro Nanterre in Europa e contro Milano in campionato. La formazione di coach Walter De Raffaele, seconda nel gruppo B con 10 punti (4-2), vuole approfittare della sfida con Friburgo per rilanciarsi e ritrovare fiducia.

I campioni nazionali elvetici hanno 7 punti in classifica, frutto di cinque sconfitte e di una sola vittoria sino ad ora (97-79 contro i cechi dell’Opava nella 2a giornata). Il pericolo principale per Venezia si chiama Babacar Touré, nazionale senegalese che viaggia ad una media di 17.4 punti e 10.4 rimbalzi a partita nella competizione. La squadra italiana dovrà fare attenzione anche allo statunitense Andre Williamson (13.7 punti di media) e allo svizzero Dusan Mladjan che ha militato in diverse formazioni italiane senza però mai trovare continuità (11 presenze a Udine nella stagione 2005-2006, 13 con Reggio Calabria l’anno successivo e una sola presenza con Varese e Roseto nel 2008).

Fribourg Olympic-Umana Reyer Venezia si giocherà martedì 20 Novembre alle 20.00. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Rai Sport HD e poi in diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Di seguito il programma completo.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Martedì 20 Novembre

Ore 20.00: Fribourg Olympic-Umana Reyer Venezia

Diretta televisiva: Rai Sport HD

Diretta streaming su Eurosport Player, Rai Play













Credit: Ciamillo