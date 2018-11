Fernando Alonso sul suo futuro: “Correre nella Nascar? Al momento non ci penso”

Fernando Alonso senza correre non riesce proprio a starci. Dopo aver lasciato ufficialmente il mondo della F1, il due volte campione del mondo della massima categoria dell’automobilismo si è cimentato ieri, sul tracciato di Sakhir (Bahrein), con la vettura del pilota della Nascar americana Jimmie Johnson mentre lo statunitense ha provato la McLaren del 2013. Uno scambio di “regali” che potrebbe lasciar presagire un possibile futuro di Nando nella categoria negli States? Al momento la risposta è negativa.

“Non ci sto pensando. Avrebbe bisogno di un impegno importante e il programma sarebbe molto intenso”. Gli obiettivi di Alonso infatti sono quelli di cimentarsi nella 500 Miglia di Indianapolis e nella 24 Ore di Le Mans l’anno venturo e realizzare il sogno della “Tripla Corona“. Poi nel 2020 tutto è ancora aperto: “Forse potrei disputare un appuntamento, ma non tutto il campionato nella Nascar“, ha aggiunto l’iberico che, tra l’altro, qualche giorno fa non aveva chiuso definitivamente la porta anche ad un ritorno in F1. Staremo a vedere.













