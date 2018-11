Federer-Djokovic, semifinale Parigi-Bercy 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Roger Federer e Novak Djokovic si affronteranno quest’oggi nella semifinale del Masters1000 2018 di Parigi-Bercy (Francia). Si tratterà addirittura della 47ma contesa tra due tennisti che hanno segnato un’era indelebile di questo sport. Il serbo conduce i precedenti per 24-22.

Sarà proprio Djokovic a partire con i favori del pronostico. Il vincitore di Wimbledon 2018 è reduce da una striscia positiva di 21 incontri ed ha vinto addirittura 30 delle ultime 31 partite disputate. Federer non arrivava in semifinale a Bercy dal 2013 ed ha vinto questo torneo in una sola circostanza in passato nel 2011. L’elvetico, tuttavia, è più motivato che mai a raggiungere il 100° trionfo Atp della carriera (il record è di Jimmy Connors con 109).

Si preannuncia dunque un match mozzafiato ed altamente spettacolare. Chi approderà in finale sarà automaticamente anche il grandissimo favorito per alzare il trofeo, considerando che dall’altra parte del tabellone si trovano il russo Karen Khachanov e l’austriaco Dominic Thiem.

La semifinale tra Federer e Djokovic prenderà il via alle 16.30 e sarà trasmessa in diretta su SkySport1 ed in streaming su SkyGO. Attenzione, l’inizio potrebbe venire posticipato qualora dovesse prolungarsi la sfida precedente tra Khachanov e Thiem, che scatterà alle 14.00.

PROGRAMMA FEDERER-DJOKOVIC, SEMIFINALE MASTERS1000 PARIGI-BERCY

Sabato 3 novembre

Ore 16.30 – Roger Federer vs Novak Djokovic. Diretta SkySport1 e diretta streaming su SkyGO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Shutterstock.com