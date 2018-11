LIVE Federer-Djokovic, Semifinale Parigi Bercy 2018 in DIRETTA: gli aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale della seconda delle semifinali del Masters 1000 di Parigi-Bercy, che vedrà opposti il serbo Novak Djokovic e l’elvetico Roger Federer: la sfida andrà in scena non prima delle ore 16.30. Prima dei due infatti scenderanno in campo il russo Karen Khachanov e l’austriaco Dominic Thiem, alle ore 14.00, per la prima partita che determinerà i finalisti di domenica.

Ieri nei quarti di finale il serbo ha superato il croato Marin Cilic in rimonta, mentre lo svizzero ha battuto in due partite il nipponico Kei Nishikori. OASport vi propone la DIRETTA LIVE della gara della seconda semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy: cronaca in tempo reale, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.30. Buon divertimento a tutti (Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock).













