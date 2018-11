F1 oggi, orario prove libere GP Brasile: il programma e come vederle in tv su Sky

Inizia il lungo weekend riservato al GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1 che si corre sullo storico tracciato di Interlagos. Oggi venerdì 9 novembre sono in programma le prove libere, due sessioni da 90 minuti ciascuna che permetteranno ai piloti di trovare la giusta messa a punto sulle proprie monoposto e di perfezionare il feeling con un circuito che conoscono a menadito. Capiremo chi può davvero puntare alla vittoria di questa prova, la Ferrari spera ancora di tenere aperti i discorsi per la corsa al titolo iridato costruttori ma la Mercedes punterà a trionfare matematicamente.

Lewis Hamilton si è laureato Campione del Mondo ma vorrà mettere un nuovo sigillo su una delle piste più affascinanti dell’intero calendario, Sebastian Vettel punta a un successo parziale per rilanciarsi, Kimi Raikkonen cercherà di stupire sulla pista in cui undici anni fa vinse il titolo iridato, attenzione anche a Valtteri Bottas e alle Red Bull.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle prove libere del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

VENERDÌ 9 NOVEMBRE

14.00-15.30 Prove libere 1

18.00-19.30 Prove libere 2

GP BRASILE 2018, PROVE LIBERE: COME SEGUIRLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le prove libere saranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1 e in diretta streaming su Sky Go.

