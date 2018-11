F1 oggi, GP Abu Dhabi 2018 (sabato 24 novembre): a che ora iniziano le qualifiche e come vederle in tv su Sky e TV8

Dopo la prima giornata dedicata alle prove libere, si entra nel vivo per quanto riguarda il Gran Premio di Abu Dhabi 2018 di Formula Uno. È tempo, infatti, delle ultime qualifiche della stagione sullo splendido circuito di Yas Marina, con le luci della notte ed i riflettori che renderanno le tre manche un vero spettacolo.

Chi sarà in grado di piazzare l’ultima pole position di questo avvincente 2018? Il grande favorito, come sempre, sarà Lewis Hamilton a caccia della sua 83esima partenza davanti a tutti, su una pista nella quale è già scattato al palo in tre occasioni. Alle sue spalle vedremo la risposta di Sebastian Vettel (due volte in pole a Yas Marina), di Valtteri Bottas (vincitore un anno fa) e Max Verstappen che, nonostante il gap di potenza della sua RB14, vorrà assolutamente rifarsi dopo la tremenda beffa subita ad Interlagos.

Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi, come sempre, saranno precedute dalla terza sessione di prove libere delle ore 11.00-12.00, e prenderanno il via alle ore 14.00 italiane. Per l’occasione l’evento sarà in diretta sia su SkySport (sui canali SkySport1 201 e SkySportF1 207) sia su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Il sabato di Yas Marina si potrà seguire anche in streaming su SkyGo (riservato ai soli abbonati) su smartphone, pc o tablet, mentre OA Sport, come ogni altro appuntamento, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni turno, per non perdervi nemmeno un secondo dello spettacolo nel deserto di Abu Dhabi!

PROGRAMMA GP ABU DHABI 2018

Sabato 24 novembre

ore 11.00–12.00 Prove libere 3

ore 14.00 Qualifiche GP Abu Dhabi

Repliche su SkySportF1:

ore 17.00, 19.00, 21.00, 22.45, 00.30, 02.15

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI