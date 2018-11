Dopo la pausa dedicata agli incontri delle selezioni nazionali nella Nations League 2019, torna il campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Tanti match interessanti in questo tredicesimo turno che prenderà il via quest’oggi con tre anticipi che avranno per protagoniste Roma, Juventus e Inter, per consentire alle tre compagini di prepararsi al meglio ai confronti in Champions League.

Si comincia domani pomeriggio (ore 15.00) alla Dacia Arena di Udine tra l’Udinese e i giallorossi. Primo gettone in panchina per Davide Nicola, subentrato all’esonerato Julio Velazquez dopo la sconfitta nello scontro salvezza con l’Empoli e i soli 9 punti raccolti in questo inizio di stagione. Nicola dovrà cercare di tirar fuori il 101% dai suoi calciatori al cospetto di una formazione più forte tecnicamente, ancora però alla ricerca di una continuità di rendimento nel torneo nostrano.

Alle ore 18.00 sarà la volta della Vecchia Signora. La Juve vorrà riprendere il proprio cammino all’Allianz Stadium, affrontando la SPAL e non potendosi permettere distrazioni. Massimiliano Allegri avrà alcune indisponibilità a centrocampo e dovrà fare di necessità virtù. Tuttavia, i bianconeri non vorranno lasciarsi sfuggire l’occasione di ottenere l’ennesima vittoria in questo campionato e rafforzare la leadership. E poi, alle 20.30, sarà la volta della sfida di San Siro tra i nerazzurri di Luciano Spalletti e il Frosinone. Gli uomini di Moreno Longo vengono da quattro risultati utili consecutivi mentre la squadra meneghina vuole riscattare il brutto ko contro l’Atalanta. Una partita, sulla carta, favorevole agli interisti ma guai a sottovalutare i ciociari.

Calendario Serie A calcio, le partite di oggi: orari e come vederle in tv e streaming su Sky e Dazn

SABATO 24 NOVEMBRE

ore 15.00 Udinese-Roma – Sky Sport

ore 18.00 Juventus-Spal – Sky Sport

ore 20.30 Inter-Frosinone – DAZN













Foto: Cristiano Barni / shutterstock.com