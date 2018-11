F1, GP Brasile 2018: a che ora inizia e come vederlo in tv su Sky e TV8

Domani andrà in scena il GP del Brasile 2018, penultimo atto del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos prepariamoci ad assistere ad un grande spettacolo. Il campionato riservato ai piloti è già deciso: Lewis Hamilton ha ottenuto il suo quinto titolo, il quarto con la Mercedes. Tuttavia, l’interesse dei top team sarà quello di centrare il successo di tappa e, nel caso delle Frecce d’Argento e della Ferrari, giocarsi il titolo dei costruttori. La Stelle a tre punte, però, parte da una condizione di vantaggio: 55 lunghezze di margine a 2 corse dal termine non è cosa da poco. Servirà una specie di miracolo al Cavallino Rampante.

Sebastian Vettel, però, reduce dai weekend senza successi, vuol tornare ad assaporare il gusto del podio più alto in questo fine settimana, anche per dare un significato diverso ad una stagione in cui non si è riusciti a centrare l’obiettivo. Il teutonico ha la necessità di rifarsi anche per i tanti errori commessi nell’annata, dimostrando di essere all’altezza del ruolo di leader nella scuderia di Maranello. Hamilton, però, non starà a guardare e, correndo a cuor leggero, potrà dare libero sfogo a tutto il suo talento e dimostrare di essere ancora il più forte.

Grande attenzione la merita la Red Bull. Sul passo gara la vettura di Milton Keynes può inserirsi nella lotta tra le due grandi rivali e dovrà essere considerata anche per i mutamenti climatici possibili. Ne vedremo delle belle. Di seguito la programmazione del penultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno che sarà coperto in diretta da Sky Sport e da TV8 in chiaro! OA Sport, come al solito, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della corsa sudamericana.

La programmazione di SKY Sport F1/HD

Domenica 11-11-2018: (diretta anche su SKY Sport Uno/HD)

ore 18.10, F1, Gara, diretta

ore 21.00, F1, Gara, replica

ore 24.00, F1, Gara, sintesi

La programmazione di TV8/HD

Domenica 11-11-2018:

ore 18.10, F1, Gara, diretta

