LIVE F1, GP Brasile 2018 in DIRETTA: gara. Grande sfida tra Vettel e Hamilton per la vittoria

Benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos va in scena la 20esima, e penultima, tappa della stagione, e si annuncia grande spettacolo per diversi motivi. I tre top team in proiezione gara sembrano quasi sullo stesso livello, mentre le strategie a livello di gomme potranno incidere in maniera particolare, con le Ferrari che scatteranno con le Soft, mentre tutti gli altri lo faranno con le Supersoft, senza contare che a San Paolo, come si è visto anche ieri, il meteo può sempre metterci lo zampino.

Davanti a tutti, e non è una novità, ci sarà Lewis Hamilton (giunto alla pole position numero 82 in carriera) mentre al suo fianco troviamo Sebastian Vettel. I due grandi rivali hanno vissuto un sabato quanto mai particolare. L’inglese ha rischiato due incidenti nella Q2, mentre il ferrarista è stato richiamato dalla direzione gara per uno stop ai controlli non del tutto regolare nel corso delle qualifiche.

Il Gran Premio del Brasile vedrà il semaforo verde alle ore 18.10 e regalerà una grande chance di vittoria a numerosi piloti, trovandoci su un tracciato vario e nel quale si può sorpassare ma, soprattutto, dove spesso si vivono gare ricche di colpi di scena ed emozioni. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale del penultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Buon divertimento a tutti ad Interlagos!













