F1, Flavio Briatore sull’addio di Fernando Alonso: “E’ paragonabile a Cristiano Ronaldo che ha lasciato il Real Madrid”

L’addio dello spagnolo Fernando Alonso al Mondiale di Formula Uno 2018 è un po’ il tema principale del weekend di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale di Formula Uno, visto che lo spagnolo si appresta ad affrontare quello che dovrebbe essere il suo ultimo GP in questa categoria. Al di là delle considerazioni su un possibile ritorno dello spagnolo, a tenere banco sono anche i riflessi della sua uscita di scena nel campionato. Tutti sono concordi che si tratta di una perdita importante, trattandosi di uno dei piloti migliori in circolazione che però, non potendo avere grosse ambizioni con la macchina attuale, ha scelto di dedicarsi altro.

Il suo obiettivo si chiama Tripla Corona e, dopo aver conquistato Monaco e la 24 Ore di Le Mans, manca solo la 500 Miglia di Indianapolis per chiudere il cerchio. Nel 2019, dunque, lo vedremo sull’ovale più importante del mondo a bordo di una McLaren e nel 2020 poi si vedrà. Tornando però al presente, c’è chi ha detto la propria su questa decisione. Ci si riferisce a Flavio Briatore, ex Team Principal di Renault, che ha vinto con Fernando i suoi due titoli iridati in carriera: “La Formula Uno senza Alonso sarà come il Real Madrid senza Cristiano Ronaldo. La sua è stata una decisione personale e bisogna rispettarla, potrebbe tornare anche in futuro. Insieme abbiamo trascorso anni indimenticabili. Non scorderò mai la sua vittoria nel 2006 al Montmelò, dove trionfò davanti alla sua gente” (fonte: f1grandprix.motorionline.com).

E sulle considerazioni di un Alonso poco propenso al dialogo in squadra, Briatore ha voluto smentire in maniera categorica: “Sono parole folli di chi non ha mai lavorato con lui. È normale discutere di lavoro, alle volte c’è tensione, ma ho sempre avuto un ottimo rapporto con Fernando”.













Foto: EFECREATA.COM / Shutterstock.com