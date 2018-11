F1, Fernando Alonso: “Lascio perchè ci sono altre sfide più grandi. Potevo firmare per un team competitivo”

Il GP di Abu Dhabi non chiuderà solo il Mondiale 2018, ma sarà probabilmente anche l’ultimo di Fernando Alonso in Formula 1. Il pilota spagnolo si è raccontato a Marca e ha parlato dei motivi per cui ha preso questa decisione: “Lascio la Formula 1 perché ci sono altre sfide più grandi di quelle che vedo qui. Non è perché non sto vincendo, avrei comunque potuto firmare per un team competitivo per il prossimo anno; forse non per i primi due, ma forse per il terzo”.

Alonso è sicuro della sua decisione: “Se avessi ancora cinque o sei stagioni in Formula 1 e avessi ancora molta energia, rimarrei nonostante i risultati, ma dopo diciassette anni e dopo aver ottenuto tutto, penso che sia il momento giusto“.

Lo spagnolo ritorna sulle sue vecchie esperienze, in particolare quella in Ferrari: “Ovviamente, se conosci i risultati in anticipo, forse fai le cose in maniera diversa. Sono andato alla Ferrari nel 2009, ho avuto questa opportunità e tutti vogliono andare alla Ferrari. Non erano competitivi, ma avevo tempo e voglia di provare a vincere e ho continuato a lottare per molti campionati fino all’ultima gara“.

Poi il ritorno in McLaren: “Nel 2015, l’unione tra McLaren e Honda sembrava molto interessante e tutti nel paddock pensavano potesse avere grande successo, quindi ho aderito al progetto con grandi speranze e impegno. Non ci siamo riusciti, ma non ci siamo mai arresi e abbiamo sempre continuato a lavorare“.

Fernando Alonso dopo gli anni in Renault non ha più vinto un Mondiale: “Dal 2009, da quando ho lasciato la Renault, non hanno più vinto un campionato. Anche la Ferrari, da quando me ne sono andato nel 2014 non ha ancora vinto un campionato, quindi non è che stiano dominando. Non sono riuscito in ogni passo che ho fatto, ma la squadra che ho lasciato non ha avuto successo“.

Lo spagnolo parla anche del possibile ritorno in Formula 1: “Non lo so per certo, perché è difficile sapere come ti sentirai tra due settimane, quindi non so come starò tra due anni a questa parte. Adesso ho l’energia per ricominciare da capo e dedicarti completamente a qualcosa di diverso“.













