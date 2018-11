F1: Fernando Alonso e un addio che sa di arrivederci. Lo spagnolo tornerà nel 2020?

Siamo giunti all’atto finale di questa stagione di Formula Uno. Ad Abu Dhabi, tra le luci sfavillanti del circuito di Yas Marina, il Circus si esibirà per l’ultima volta in questo 2018 per salutare gli appassionati con una corsa densa di emozioni. I verdetti sono stati già emessi: i titoli piloti e costruttori sono già del britannico Lewis Hamilton e della Mercedes. Tuttavia, questa sarà una gara particolare per tanti motivi: l’ultima recita di Kimi Raikkonen con i colori della Ferrari, visto il ritorno in Sauber del finlandese per fare posto a Maranello al monegasco Charles Leclerc, e la corsa d’addio dello spagnolo Fernando Alonso.

Ebbene sì, l’iberico, due volte iridato nel 2005 e nel 2006, ha deciso di dire basta e lasciare la F1 per cimentarsi in altre sfide. Il target della Tripla Corona è al centro dell’attenzione nella mente di Nando che, dopo aver vinto il GP di Monaco e la 24 Ore di Le Mans in carriera, vuol chiudere il cerchio con la 500 Miglia di Indianapolis. Un 2019 nel quale si vorrà concentrare su questo, mentre nel 2020 c’è un grande punto di domanda.

Sì perchè Alonso ancora non ha deciso cosa fare, se dar seguito alle nuove avventure motoristiche oppure tornare all’ovile. L’asturiano si sente ancora integro sia fisicamente che mentalmente per poter vincere e se si dovesse liberare un sedile di un top team, forse lo rivedremo in scena. Ma sarà possibile? A precisa domanda, l’attuale pilota della McLaren non ha chiuso la porta, per cui più che un addio potrebbe essere un arrivederci.

Le riserve, semmai, non riguardano tanto se il diretto interessato voglia correre ancora nella massima categoria dell’automobilismo ma quale squadra voglia ingaggiarlo. Si è detto e scritto tanto su come spesso Fernando si sia lasciato con le proprie scuderie in modo non proprio positivo. Ci sarà davvero un team disposto a investire sull’iberico ben sapendo le controindicazioni? Il tempo ci darà una risposta.













