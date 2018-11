eSports, Mondiali LOL 2018: boom della finale, numero di share maggiori del SuperBowl!

Un numero davvero spropositato. Anche se il dibattito sugli eSports è sempre piuttosto accesso sulla loro possibile valenza a Cinque Cerchi, il seguito è eccezionale. Ciò è dimostrato dai livelli di share raggiunti dai Mondiali di LoL (Campionato Mondiale di League of Legends, torneo annuale di League of Legends organizzato dalla Riot Games alla fine di ogni season).

La kermesse ha raggiunto più di 200 milioni di spettatori. Se pensiamo che il Superbowl del football americano raduna ogni anno più o meno la metà davanti alle TV, c’è da rimanere senza fiato. Dati impressionanti svelati dal giocatore di Overwatch e analista Rod “Slasher” Breslau con un Tweet dal suo profilo ufficiale.

Un successo senza precedenti, in una finale che ha visto prevalere la Cina con 100 milioni di persone collegata solo su PandaTV. A questo punto non è ardito pensare che eventi come i Mondiali di calcio (900 milioni) e la Finale di Champions League di calcio (300 milioni) siano così fuori dalla portata di questo fenomeno straordinario.

Foto: Patrik Slezak / Shutterstock.com