Gli eSports entrano nel medagliere dei Giochi Asiatici 2022

Una notizia interessante arriva dall’Oriente. I prossimi Giochi Asiatici avranno tra le varie discipline gli eSports, un fatto mai accaduto nella storia. L’Olympic Council of Asia (OCA) ha scelto otto titoli per questa specialità che avrà anche due piattaforme ‘dimostrative’ e quindi non in classifica.

Arena of Valor, Dream Three Kingdoms 2, FIFA, Hearthstone, Dota 2, League of Legends, PUBG Mobile e Street Fighter V. A sono stati scelti dal compitato organizzatore per la prossima edizione dei Giochi Asiatici che si svolgeranno in Cina in quel di Hangzhou.

Husain Al-Musallam, direttore generale dell’OCA, ha rilasciato: “Speriamo che questo annuncio garantisca a tutte le squadre partecipanti il tempo necessario per prepararsi e organizzarsi per le qualificazioni”.

Stando a quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’ la scelta degli organizzatori è data dalla crescita e della popolarità degli sport elettronici in Cina e in Asia. Il numero uno della manifestazione asiatica ha chiuso dicendo: “Crediamo di aver preparato tutti gli aspetti che serviranno per assicurare un elevato livello competitivo che promettesse un bello spettacolo sia per gli appassionati sia per i tifosi occasionali”.

Foto: shutterstock