eSports, Finale Mondiali LOL 2018: Invictus Gaming campioni, battuti i Fnatic

È dopo mesi e mesi di sfide che Fnatic e Invictus Gaming sono riusciti a qualificarsi alla Finale dei Mondiali di LoL. Il team europeo è sicuramente la sorpresa più grande del torneo, non erano in molti ad aspettarsi una qualificazione all’ultimo atto della kermesse, ma c’è da scommettere che la squadra cinese non avrà alcun riguardo una volta iniziati i game. Se vi siete persi l’opening act della Finale, potete rivederla nel video qui sotto, altrimenti andate avanti per sapere com’è andata a finire la prima, e poi le altre partite.

Fnatic vs IG – Game 1: chi ben comincia…

Non c’è altra maniera per riassumere la prima partita tra Fnatic e Invictus Gaming che tributare gli onori delle armi a Gao “Ning” Zhen-Ning. Già, perché al comando di Camille, il giocatore cinese ha praticamente vinto da solo il game cancellando Caps(midlaner Fnatic) per tutto l’early game. E una volta arrivati alla fase dei teamfight le cose non sono cambiate: i tanti effetti di crowd control di Lissandra, Sion e Alistar hanno reso facile la partita di Kai’sa, abile a finire gli avversari difesa da tutto il proprio team. Uno a zero per Invictus, i Fnatic devono fare molto di più se vogliono davvero vincere il mondiale.

Fnatic vs IG – Game 2: Ning ancora protagonista assoluto

Chiunque abbia visto le prime due sfide di oggi sarà d’accordo con me nel reputare Zing l’MVP del torneo. Anche in Gara 2, infatti, è stato proprio lui a decidere la partita, al comando di Gragas, mettendo nel mirino Bwipo, in Top con Urgot, al posto di Azir oppure Ezreal, difficilmente gankabili. Pronti, via e al 20esimo Ning ha già deletato Urgot, mandato Irelia in vantaggio totale e optato per una build full AP. Il risultato è che i Fnatic non hanno tempo per scalare e vincere in late. E il Baron preso alla fine, alla ricerca di una maniera per tornare in partita, è l’unica cosa buona in una sfida da dimenticare, visto che IG la chiude proprio sugli sviluppi dell’Ace ottenuto davanti al mostro leggendario.

Fnatic vs IG – Game 3: fuori Bwipo dentro Soaz, basterà?

Con un’altra sconfitta i Fnatic arriverebbero secondi. E allora per il terzo game gli europei provano a sostituire Bwipo, distrutto in partita ma anche psicologicamente da Ning, per lasciare spazio al veterano Soaz. Mentre un eccesso di sicurezza cinese regala agli europei la First Blood. Già, perché Baolan nel tentativo di fare una sorpresa agli avversari con il suo Rakan viene scoperto da Caps e istantaneamente eliminato. In bot, però, Kai’sa arriva sul 3-0 già al decimo minuto e The Shy al comando di Aatrox inizia a mietere vittime per la mappa. È al minuto 20 che tutto sembra cambiare: i Fnatic rubano un Baron a Invictus prendendo anche tre kill. Il ritorno degli avversari, però, è così violento che per gli europei non restano speranze. Jackeylove (su Kai’sa) chiude 13-0-7 e IG vince i Mondiali di LoL 2018. È la prima volta per un team cinese, onore a loro ma anche ai “nostri” Fnatic che ce l’hanno messa tutta.

A CURA DEI NOSTRI PARTNER DI ITALIA ESPORTS. CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTI GLI ARTICOLI