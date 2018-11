Equitazione, FEI World Cup Madrid 2018-2019: trionfa Julien Epaillard, Emanuele Gaudiano miglior italiano

Va al francese Julien Epaillard la gara di salto di Madrid, nell’ambito della FEI World Cup di equitazione 2018-2019, al termine di una gara molto selettiva, ultimata senza errori solamente da sette cavalieri sui 43 al via, con il miglior crono fatto registrare dall’altro transalpino Simon Delestre e dal suo Hermes Ryan. La difficoltà del percorso penalizza non poco i fantini, tra cui il britannico Ben Maher (29°) e lo svizzero campione olimpico Steve Guerdat, che non riesce nemmeno a completare la prova.

Nel jump-off Epaillard, accompagnato da Usual Suspect d’Auge, fa registrare la miglior prestazione, arrivando al traguardo senza errori, con il tempo di 41.29 secondi, precedendo l’irlandese Mark McAuley su Jasco vd Bisschop (42.30 secondi) ed il già citato Delestre, su Hermes Ryan (42.38 secondi)

Lontani gli italiani, con il miglior azzurro che risulta essere Emanuele Gaudiano, 20° in sella a Chalou con 63.47 secondi e 4 di penalità, mentre Guido Grimaldi racimola ben 25 penalizzazioni a bordo di Unit, chiudendo 37°. Va peggio a Luca Moneta, costretto al ritiro insieme a Connery, con Eugenio Grimaldi capace di accumulare 9 penalità su Minerva, che gli valgono la 28° piazza.

gianni.lombardi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Claudio Bosco / Live Photo Sport