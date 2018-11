Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano, Eurolega basket 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Si gioca quest’oggi, in uno strano pomeriggio di giovedì, la settima giornata di Eurolega 2018-2019: l’Olimpia Milano fa visita al Darussafaka, una delle tre formazioni di Istanbul presenti nell’attuale edizione della massima competizione europea.

L’A|X Armani Exchange si presenta in Turchia dopo aver fatto fronte a una durissima parte iniziale del calendario, con le uniche due sconfitte giunte in casa contro Real Madrid e CSKA Mosca a fronte di quattro vittorie, che al momento la collocano al quarto posto nella classifica della regular season. Il Darussafaka è una delle quattro formazioni con una sola vittoria, lista che comprende anche il Maccabi Tel Aviv. Ad oggi sono due i giocatori sopra la doppia cifra per la formazione di Ahmet Caki: uno è Michael Eric (11.8 punti), l’altro è Emircan Kosut (10). Eric, tuttavia, è anche il quarto miglior rimbalzista dell’Eurolega (ne cattura 7,33 a partita): in questo senso sarà interessante il suo duello con Gudaitis. Ci sarà da porre attenzione anche a Jeremy Evans, secondo miglior stoppatore della competizione.

Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano si giocherà oggi alle ore 18.15. Sarà disponibile la sola diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta dell’incontro, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE

18.15 Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano













