Darussafaka Istanbul-Milano, Eurolega basket 2019: programma, orari e tv

Una sfida importante quella che attende Milano nella 7a giornata dell’Eurolega 2018-2019. Giovedì 15 novembre l’Olimpia volerà a Istanbul per affrontare il Darussafaka nella terza trasferta europea della stagione. Gli uomini di coach Simone Pianigiani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il CSKA Mosca, arrivata nonostante l’ottima prestazione messa in campo, e dovranno ripartire immediatamente per rimanere nelle posizioni di vertice. Milano dovrebbe poter contare anche sul ritorno di Nemanja Nedovic, out per infortunio nelle ultime tre partite.

La formazione turca non sta attraversando un momento particolarmente brillante. In Europa arriva da due pesanti sconfitte, contro Bayern Monaco e Baskonia, e si trova al penultimo posto in classifica, con un solo successo in sei partite. Milano non dovrà commettere l’errore di sottovalutare gli avversari per non rischiare di compromettere l’ottima partenza in questa regular season.



La sfida andrà in scena giovedì 15 novembre alle ore 18.15 presso la Volkswagen Arena di Istanbul e sarà visibile in diretta streaming tramite la piattaforma Eurosport Player. OA Sport seguirà la partita con la DIRETTA LIVE testuale, per non perdersi nemmeno un secondo dell’incontro. Di seguito il programma completo.

GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE

ore 18.15 Darussafaka Tekfen Istanbul – A|X Armani Exchange Olimpia Milano

diretta streaming su Eurosport Player

DIRETTA LIVE testuale su OA Sport













Credit: Ciamillo