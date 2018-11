Curling, Europei 2018: Svezia e Scozia favorite a Tallinn, Italia pronta a stupire

Gli Europei 2018 di curling si disputeranno a Tallinn (Estonia) dal 17 al 24 novembre, la capitale del Paese baltico è pronta a ospitare la rassegna continentale di questo sport invernale che come sembra si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Siamo nell’annata post-olimpica e molti pronostici potrebbero essere stravolti ma vediamo nel dettaglio quello che ci aspetta nei tornei maschili e femminili.

FORMULA – I due tornei prevedono la partecipazione di dieci squadre che si affrontano tra loro una sola volta (round robin). Le prime quattro classificate accedono alle semifinali per le medaglie, le ultime due classificate retrocedono in Serie B.



TORNEO MASCHILE – La Svezia dominatrice si presenta ancora una volta con tutti i favori del pronostico ma attenzione anche alle solide Norvegia e Svizzera, senza sottovalutare la Scozia. L’Italia proverà a dire la sua dopo averci fatto sognare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang, i nostri portacolori hanno tutte le carte in regola per potere dire la loro: lo scorso anno il nostro quintetto si salvò per un soffio ma poi ci regalò una gioia immensa in occasione del torneo di qualificazione ai Giochi a cinque cerchi, questa volta l’obiettivo è quello di compiere un deciso salto in avanti rispetto all’ottavo posto conquistato dodici mesi fa, il sogno è quello di lottare per le medaglie anche se sarà davvero difficile. Joel Retornaz (skip), Amos Mosaner, Sebastiano Arman, Fabio Ribotta e Simone Gonin, sono pronti per sfidare le corazzate del Vecchio Continente.

TORNE FEMMINILE – La Scozia difende il titolo, la Svezia Campionessa Olimpica vuole il trionfo. Le due compagini partono con tutti i favori del pronostico ma attenzione alla sempre temibile Svizzera, all’esperta Russia, alla Danimarca e alla Repubblica Ceca. L’Italia conquistò la medaglia di bronzo dodici mesi fa ma questa volta non potrà contare su Diana Gaspari. La nuova skip sarà Veronica Zappone, che aveva già assunto questo ruolo in due precedenti edizioni degli Europei (2013 e 2014). La 25enne azzurra ha fatto più volte vedere le proprie doti e guiderà Stefania Constantini come third, Angela Romei come second, Federica Ghedina come lead e Elena Dami come alternate.













Foto: WCF