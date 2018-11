Curling, Europei 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Da sabato 17 a sabato 24 novembre si svolgeranno a Tallinn (Estonia) gli Europei 2018 di curling. Il primo grande evento della stagione vedrà sfidarsi sul ghiaccio tutte le nazioni più forti del Vecchio Continente. L’Italia proverà ad essere protagonista con entrambe le squadre, da una parte gli uomini arrivano dalla partecipazione alle Olimpiadi, mentre dall’altra le donne hanno conquistato il bronzo nella scorsa edizione.

La formula del torneo prevede come di consueto un Round robin, ovvero un girone in cui ogni squadra affronterà tutte le altre. Le quattro migliori classificate si sfideranno in semifinale, per contendersi poi le medaglie. L’evento verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube della federazione. Sarà possibile seguirlo anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle partite dell’Italia, oltre a cronache ed approfondimenti. Di seguito il programma completo con gli orari italiani.

CALENDARIO EUROPEI 2018 CURLING

Sabato 17 novembre

8.00 Sessione 1 maschile

Svezia-Svizzera

Scozia-Norvegia

Germania-Russia

Olanda-Italia

Finlandia-Polonia

14.00 Sessione 1 femminile

Danimarca-Scozia

Italia-Svizzera

Russia-Germania

Repubblica Ceca-Svezia

Lettonia-Finlandia

19.00 Sessione 2 maschile

Norvegia-Olanda

Svizzera-Italia

Finlandia-Svezia

Polonia-Russia

Scozia-Germania

Domenica 18 novembre

8.00 Sessione 2 femminile

Svizzera-Repubblica Ceca

Scozia-Svezia

Lettonia-Danimarca

Finlandia-Germania

Italia-Russia

13.00 Sessione 3 maschile

Russia-Scozia

Svezia-Polonia

Svizzera-Olanda

Germania-Finlandia

Norvegia-Italia

18.00 Sessione 3 femminile

Germania-Italia

Danimarca-Finlandia

Scozia-Repubblica Ceca

Russia-Lettonia

Svizzera-Svezia

Lunedì 19 novembre

7.00 Sessione 4 maschile

Italia-Finlandia

Germania-Olanda

Polonia-Norvegia

Russia-Svezia

Svizzera-Scozia

11.00 Sessione 4 femminile

Svezia-Lettonia

Russia-Repubblica Ceca

Finlandia-Svizzera

Germania-Danimarca

Scozia-Italia

15.00 Sessione 5 maschile

Germania-Norvegia

Finlandia-Svizzera

Svezia-Italia

Scozia-Polonia

Olanda-Russia

19.00 Sessione 5 femminile

Russia-Svizzera

Lettonia-Scozia

Danimarca-Svezia

Italia-Finlandia

Repubblica Ceca-Germania

Martedì 20 novembre

8.00 Sessione 6 maschile

Finlandia-Russia

Norvegia-Svezia

Olanda-Scozia

Italia-Germania

Polonia-Svizzera

13.00 Sessione 6 femminile

Lettonia-Germania

Svizzera-Danimarca

Repubblica Ceca-Italia

Svezia-Russia

Finlandia-Scozia

18.00 Sessione 7 maschile

Scozia-Italia

Polonia-Germania

Russia-Svizzera

Finlandia-Norvegia

Svezia-Olanda

Mercoledì 21 novembre

8.00 Sessione 7 femminile

Italia-Svezia

Finlandia-Russia

Germania-Scozia

Lettonia-Svizzera

Danimarca-Repubblica Ceca

13.00 Sessione 8 maschile

Svizzera-Germania

Olanda-Finlandia

Italia-Polonia

Svezia-Scozia

Russia-Norvegia

18.00 Sessione 8 femminile

Scozia-Russia

Repubblica Ceca-Lettonia

Svezia-Finlandia

Danimarca-Italia

Germania-Svizzera

Giovedì 22 novembre

8.00 Sessione 9 maschile

Olanda-Polonia

Italia-Russia

Scozia-Finlandia

Norvegia-Svizzera

Germania-Svezia

13.00 Sessione 9 femminile

Repubblica Ceca-Finlandia

Svezia-Germania

Italia-Lettonia

Svizzera-Scozia

Russia-Danimarca

18.00 Semifinali maschili

Venerdì 23 novembre

13.00 Semifinali femminili

18.00 Finale per il bronzo maschile e femminile

Sabato 24 novembre

9.00 Finale per l’oro femminile

14.00 Finale per l’oro maschile













alessandro.farina@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: WCF / Richard Gray