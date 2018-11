Curling, Europei 2018: le partite dell’Italia di oggi (22 novembre). Orario d’inizio e come vederle in tv e streaming

Oggi giovedì 22 novembre si disputa la sesta giornata di gare agli Europei 2018 di curling in corso di svolgimento a Tallinn (Estonia). L’Italia tornerà sul ghiaccio per completare il round robin: gli uomini in mattinata se la dovranno vedere contro la Russia mentre le donne affronteranno la Lettonia all’ora di pranzo per giocarsi la salvezza. Alle ore 18.00 Retornaz e compagni disputeranno poi la semifinale, l’avversario è ancora da definire.



Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari delle partite che l’Italia giocherà oggi (giovedì 22 novembre) agli Europei 2018 di curling. Prevista la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE:

08.00 Italia vs Russia (maschile)

13.00 Italia vs Lettonia (femminile)

18.00 Semifinale maschile













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: WCF